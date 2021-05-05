По рецепту Ахметова. Для Юго-Востока варят новый политический борщ

05.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Практически все крупные украинские сетевые СМИ обратили внимание на недавнее интервью самого богатого человека Украины Рината Ахметова и его соратника Бориса Колесникова радио «Свобода». По объему и формату это было не интервью даже, а скорее расширенный комментарий в ответ на вопрос редакции. Но, как оказалось, сыграла роль именно поднятая тема. Для нынешней украинской политики важная и актуальная.

У олигархов спросили, верны ли циркулирующие в околополитической тусовке слухи о скором (в горизонте 3-4 месяца) выходе на политическую арену новой партии, в которой Ахметов с Колесниковым якобы должны сыграть одну из ключевых ролей – то ли как спонсоры, то ли (в случае Колесникова) как фронтмены.

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Сами фигуранты в один голос опровергли наличие у них таких планов. По словам одного, все его интересы ныне сосредоточены на бизнесе, футболе и меценатстве. У второго то же самое, разве что вместо футбола – хоккей. Ахметов даже вспомнил историю своего недолгого похода в депутаты при Януковиче, когда он оказался самым большим прогульщиком в Раде. И действительно, сложно назвать работой, когда ты за четыре года появился в парламентском зале один раз. По словам Ахметова, его депутатство было ошибкой, повторять которую он не хочет.

Несмотря на категорическое «нет» обоих олигархов, тема эта, как выяснилось, очень беспокоит причастных к киевской политике. В частности, в предполагаемую партию упорно «сватают» хитрого спикера Рады Разумкова, а также «нефтегазовую леди» Людмилу Буймистер, прошедшую в нынешний состав парламента по одному из киевских мажоритарных округов.

Утверждают также, что к несуществующей пока партии неровно дышит нынешний нардеп от юлиной «Батькившины» и в анамнезе также донецкий миллиардер Сергей Тарута, а также еще одна миноритарная депутатская группа внутри «слуг» – та, которую связывают с влиятельным при Зеленском бизнесмене Ильей Павлюком. Впрочем, все упомянутые персонажи от такой чести упорно открещиваются.

Но слухи – дело тонкое. Запретить их не запретишь, да и свойство обрастать по ходу новыми подробностями у них не отнять.

В частности, говорят в Киеве о том, что идеологической платформой новой партии якобы станет очередная реинкарнация Партии регионов. Такая себе ПР 2.0, только, с учетом предыдущего опыта, уже не для нескольких регионов, а с амбициями «покрыть» по возможности всю Украину.

При этом, эксплуатировать предполагается якобы тот же набор электоральных погремушек, которыми нынче активно трясет перед избирателями ОПЗЖ. Только, в отличие от попавшей в опалу у украинских верхов партии Медведчука – в версии лайт. То есть так, чтобы и правильные слова вроде звучали, но при этом, чтобы реальный выхлоп от них сводился к нулевым величинам, не идя дальше выпуска протестного пара.

Оно- то, конечно, и у ОПЗЖ, положа руку на сердце, дальше выпуска пара не идет, но по меркам киевского политикума медведчуковские – слишком пророссийские. Не спасают даже регулярные заверения в украинском статусе Крыма. В общем, кум Путина – это навсегда.

Тем более, что после силового выпиливания ее медиаресурсов из телеэфира, после экспроприации у Медведчука «трубы» и после персональных санкций в отношении него и его соратника Тараса Козака, дела у главной оппозиционной силы идут не так чтобы очень. Да, рейтинги показывают ее неизменное второе место.

Но долго ли подправить те рейтинги, а уж обоснование всегда найдется. Хотя бы то, что партия не смогла толком защитить ни своих вождей, ни свои каналы, ни даже своих боевиков из патронируемых Кивой «Патриотов за жизнь» – от наездов со стороны националистических банд, полиции и СБУ.

Так что гуляющие по киевской прессе планы создания новой партии «под Ахметова» можно считать частью уже идущей борьбы за политическое наследство еще живой, но уже не демонстрирующей прежней хватки ОПЗЖ.

А новая партия, которую якобы собираются слепить для разочаровавшегося во всех и вся Юго-Востока хитрые дельцы от политики и бизнеса, уж больно смахивает на почивший в бозе ахметовский же Оппоблок. Даже кадровые приоритеты прежние. Пишут, что ставка будет делаться на молодых, активных и не запятнанных участием в политических перипетиях постмайданных лет лидерах-производственниках, прошедших «школу жизни» на предприятиях Ахметова и Колесникова.

Ну, мы помним это же, только вид сбоку – в виде Вилкула и Ко, с их рассказами о том что «в нашем Оппоблоке собрались мэры крупнейших городов и промышленники, на предприятиях которых трудятся миллионы человек». Только почему-то эти миллионы, вопреки чисто феодальной логике лидеров Оппоблока, проголосовали не за собственных хозяев-работодателей, а за ту же ОПЗЖ.

Просто потому, что, хоть под крылом Медведчука и собралась весьма противоречивая компания, однако лозунги, по меркам украинского антимайданного избирателя, у нее были верные. И не вызывали чувства скрытого подвоха. Ну и просто потому, что люди не желали давать поддержку тем, кому отказала в поддержке сама Россия, наложив на них санкции.

Отбросив конспирологию, в принципе понятно, откуда растут ноги у самой идеи ближе к выборам слепить новую конфету для разочаровавших адекватных избирателей Зеленского и для не менее разочаровавшихся слабостью Медведчука избирателей ОПЗЖ. Юго-восток сейчас электорально бесхозен. Зеленский сделал ставку на окучивание избирателей Порошенко, проект Шария слишком нишевый, чтобы выйти за рамки своих условных 6-7 %, а Медведчука и дальше будут щемить по всем фронтам. Да и еще не сказал своего последнего слова «засадный полк» в виде группы Бойко-Левочкина в самой оппо-партии, по мнению киевских аналитиков, уже давно готовый к разводу с «кумом Путина».

А тут еще где-то сбоку шатается хитрый и амбициозный «слуга» Шевченко. Этот украинский любитель Лукашенко не раз проговаривался о своем желании быть изгнанным из фракции Зеленского с громким хлопанием дверьми, чтобы затем уйти в одиночное плавание и отщипнуть от электорального пирога в своем Запорожье, а если повезет, то и по соседним областям.

В общем, вырисовывается картинка, как в пиратской песенке из «Острова сокровищ»: там, где поют про 15 человек на сундук мертвеца. И все они будут говорить юго-востоку правильные слова. Но – важная оговорка – в версии лайт.

То есть это будут еще более беззубые правильные слова, чем даже те, которыми кормили избирателей осколки Партии регионов последние семь лет. А они, в свою очередь, были «лайт-версией» по отношению к обещаниям самой Партии регионов образца 2006-2010 годов. То есть – о таких материях, как второй государственный язык или федеративное устройство уже никто даже не заикается. Максимум – внеблоковый статус. Но и о нем, кажется, уже начали забывать.

Так что, с нетерпением ждем анонсированного политоракулами выхода на арену новой партии. А избирателям напомним старую истину о том, что нельзя обмануть того, кто сам обманываться рад.