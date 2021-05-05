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05.05.2021, Киев, Роман Рейнекин
 
Авторская колонка, Дзен, Политика, Украина, Юго-Восток
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По рецепту Ахметова. Для Юго-Востока варят новый политический борщ

Новости УкраиныПрактически все крупные украинские сетевые СМИ обратили внимание на недавнее интервью самого богатого человека...

Практически все крупные украинские сетевые СМИ обратили внимание на недавнее интервью самого богатого человека Украины Рината Ахметова и его соратника Бориса Колесникова радио «Свобода».  По объему и формату это было не интервью даже, а скорее расширенный комментарий в ответ на вопрос редакции. Но, как оказалось, сыграла роль именно поднятая тема. Для нынешней украинской политики важная и актуальная.

У олигархов спросили, верны ли  циркулирующие в околополитической тусовке слухи о скором (в горизонте 3-4 месяца) выходе на политическую арену новой партии, в которой Ахметов с Колесниковым якобы должны сыграть одну из ключевых ролей – то ли как спонсоры, то ли (в случае Колесникова) как фронтмены.

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Сами фигуранты в один голос опровергли наличие у них таких планов. По словам одного, все его интересы ныне сосредоточены на  бизнесе, футболе и меценатстве. У второго то же самое, разве что вместо футбола – хоккей. Ахметов даже вспомнил историю своего недолгого похода в депутаты при Януковиче, когда он оказался самым большим прогульщиком в Раде. И действительно, сложно назвать работой, когда ты за четыре года появился в парламентском зале один раз. По словам  Ахметова, его депутатство было ошибкой, повторять которую он не хочет.

Несмотря на категорическое «нет» обоих олигархов, тема эта, как выяснилось, очень беспокоит причастных к киевской политике. В частности, в предполагаемую партию упорно «сватают» хитрого спикера Рады Разумкова, а также «нефтегазовую леди» Людмилу Буймистер, прошедшую в нынешний состав парламента по одному из киевских мажоритарных округов.

Утверждают также, что к несуществующей пока партии неровно дышит нынешний нардеп от юлиной «Батькившины» и в анамнезе также донецкий миллиардер Сергей Тарута, а также еще одна миноритарная депутатская группа внутри «слуг» – та, которую связывают с влиятельным при Зеленском бизнесмене Ильей Павлюком. Впрочем, все упомянутые персонажи от такой чести упорно открещиваются.

Но слухи – дело тонкое. Запретить их не запретишь, да и свойство обрастать по ходу новыми подробностями у них не отнять.

В частности, говорят в Киеве о том, что идеологической платформой новой партии якобы станет очередная реинкарнация Партии регионов. Такая себе ПР 2.0, только, с учетом предыдущего опыта, уже не для нескольких регионов, а с амбициями «покрыть» по возможности всю Украину.


При этом, эксплуатировать предполагается якобы тот же набор электоральных погремушек, которыми нынче активно трясет перед избирателями ОПЗЖ. Только, в отличие от попавшей в опалу у украинских верхов партии Медведчука – в версии лайт. То есть так, чтобы и правильные слова вроде звучали, но при этом, чтобы реальный выхлоп от них сводился к нулевым величинам, не идя дальше выпуска протестного пара.

Оно- то, конечно, и у ОПЗЖ, положа руку на сердце, дальше выпуска пара не идет, но по меркам  киевского политикума медведчуковские – слишком пророссийские. Не спасают даже регулярные заверения в украинском статусе Крыма. В общем, кум Путина – это навсегда.

Тем более, что после силового выпиливания ее медиаресурсов из телеэфира, после экспроприации у Медведчука «трубы» и после персональных санкций в отношении него и его соратника Тараса Козака, дела у главной оппозиционной силы идут не так чтобы очень. Да, рейтинги показывают ее неизменное второе место.

Но долго ли подправить те рейтинги, а уж обоснование всегда найдется. Хотя бы то, что партия не смогла толком защитить ни своих вождей, ни свои каналы, ни даже своих боевиков из патронируемых Кивой «Патриотов за жизнь» – от наездов со стороны националистических банд, полиции и СБУ.

Так что гуляющие по киевской прессе планы создания новой партии «под Ахметова» можно считать частью уже идущей борьбы за политическое наследство еще живой, но уже не демонстрирующей прежней хватки ОПЗЖ.

А новая партия, которую якобы собираются слепить для разочаровавшегося во всех и вся Юго-Востока хитрые дельцы от политики и бизнеса, уж больно смахивает на почивший в бозе ахметовский же Оппоблок. Даже кадровые приоритеты прежние. Пишут, что ставка будет делаться на молодых, активных и не запятнанных участием в политических перипетиях постмайданных лет лидерах-производственниках, прошедших «школу жизни» на предприятиях Ахметова и Колесникова.

Ну, мы помним это же, только вид сбоку – в виде Вилкула и Ко, с их рассказами о том что «в нашем Оппоблоке собрались мэры крупнейших городов и промышленники, на предприятиях которых трудятся миллионы человек». Только почему-то эти миллионы, вопреки чисто феодальной логике лидеров Оппоблока, проголосовали не за собственных хозяев-работодателей, а за ту же ОПЗЖ.

Просто потому, что, хоть под крылом Медведчука и собралась весьма противоречивая компания, однако лозунги, по меркам украинского антимайданного избирателя, у нее были верные. И не вызывали чувства скрытого подвоха. Ну и просто потому, что люди не желали давать поддержку тем, кому отказала в поддержке сама Россия, наложив на них санкции.

Отбросив конспирологию, в принципе понятно, откуда растут ноги у самой идеи ближе к выборам слепить новую конфету для разочаровавших адекватных избирателей Зеленского и для не менее разочаровавшихся слабостью Медведчука избирателей ОПЗЖ. Юго-восток сейчас электорально бесхозен. Зеленский сделал ставку на окучивание избирателей Порошенко, проект Шария слишком нишевый, чтобы выйти за рамки своих условных 6-7 %, а Медведчука и дальше будут щемить по всем фронтам. Да и еще не сказал своего последнего слова «засадный полк» в виде группы Бойко-Левочкина в самой оппо-партии, по мнению киевских аналитиков, уже давно готовый к разводу с «кумом Путина».

А тут еще где-то сбоку шатается хитрый и амбициозный «слуга» Шевченко. Этот украинский любитель Лукашенко не раз проговаривался о своем желании быть изгнанным из фракции Зеленского с громким хлопанием дверьми, чтобы затем уйти в одиночное плавание и отщипнуть от электорального пирога в своем Запорожье, а если повезет, то и по соседним областям.

В общем, вырисовывается картинка, как в пиратской песенке из «Острова сокровищ»: там, где поют про 15 человек на сундук мертвеца. И все они будут говорить юго-востоку правильные слова. Но – важная оговорка – в версии лайт.

То есть это будут еще более беззубые правильные слова, чем даже те, которыми кормили избирателей осколки Партии регионов последние семь лет. А они, в свою очередь, были «лайт-версией» по отношению к обещаниям самой Партии регионов образца 2006-2010 годов. То есть – о таких материях, как второй государственный язык или федеративное устройство уже никто даже не заикается. Максимум – внеблоковый статус. Но и о нем, кажется, уже начали забывать.

Так что, с нетерпением ждем анонсированного политоракулами выхода на арену новой партии. А избирателям напомним старую истину о том, что нельзя обмануть того, кто сам обманываться рад.

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