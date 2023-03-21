По решению Рады Басков, Киркоров, Ани Лорак и Царёв лишатся украинских госнаград
Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий лишать государственных наград всех, неугодных киевскому режиму и недостаточно любящих бандеровскую идеологию.
Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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С представлением документа выступила депутат Рады от «Европейской солидарности» София Федина.
«Коллеги, я думаю, что вам знакомы эти фамилии кадровой нечисти, которая призывает регулярно много лет подряд к оккупации Украины, уничтожению украинцев, зачистке украинского пространства, такие как Басков и Киркоров, Дейч и Кива, Повалий, Крутой, Царёв, Азаров, Ани Лорак. Ну, и этот перечень могут продолжить отдельные представители нечисти, которые так же почему-то до сих пор находятся в этом зале, хотя их партии запрещены.
К сожалению, эти люди, которых я назвала, и большой список других, они имеют государственные награды: герои Украины за большие всякие заслуги и, к сожалению, мы их никак не можем лишить их званий», – возмутилась она.
Федина добавила, что соответствующие министерства отказываются лишать наград из-за «отсутствия достаточных оснований».
«Поэтому, уважаемые коллеги, я очень прошу поддержать этот законопроект для того, чтобы мы получили возможности и механизмы лишить наград тех людей, которые уже давно предали украинское государство. Я надеюсь, что после голосования уже окончательно мы сможем очистить наше государство.
Ну, и так же я призываю монобольшинство и руководство Верховной Рады как можно скорее вынести в сессионный зал законопроекты, которые запретят Московскую эфесбешную церковь и запретят, наконец, на разных уровнях власти представителей от запрещенных партий», – подытожила она.
Законопроект поддержали 268 депутатов из 226 необходимых, документ был принят в первом чтении и отправился на доработку.
Спасибо!
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