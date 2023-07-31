По России ездят тысячи автомобилей-шпионов

Западные автомобили постоянно отправляют информацию в облачные хранилища данных.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи» заявила основатель и президент компании Cognitive Pilot Ольга Ускова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все московские владельцы «Тесл», «Мерседесов», «Ауди» последних моделей – они даже не знают, что все они находятся на контроле по перемещению в облаках. И параллельно происходит съемка всех улиц города.

Вот, человек еде на «Тесле», а она в реальном времени раз в минуту отправляет видеофрагмент в облако», – сказала Ускова.