По России ездят тысячи автомобилей-шпионов

Елена Острякова .  
31.07.2023 21:57
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал


Западные автомобили постоянно отправляют информацию в облачные хранилища данных.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи» заявила основатель и президент компании Cognitive Pilot Ольга Ускова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные автомобили постоянно отправляют информацию в облачные хранилища данных. Об этом в интервью ютуб-каналу...

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«Все московские владельцы «Тесл», «Мерседесов», «Ауди» последних моделей – они даже не знают, что все они находятся на контроле по перемещению в облаках. И параллельно происходит съемка всех улиц города.

Вот, человек еде на «Тесле», а она в реальном времени раз в минуту отправляет видеофрагмент в облако», – сказала Ускова.

Она полагает, что все эти данные будут переданы Пентагону и другим военным ведомствам.

«Они, наверняка, нагнут своих производителей, того же Маска, как они нагнули его со Старлинком, и он поставит им все эти данные по поводу состояния городов в России, если это потребуется», – отметила Ускова.

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