По России ездят тысячи автомобилей-шпионов
Западные автомобили постоянно отправляют информацию в облачные хранилища данных.
Об этом в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи» заявила основатель и президент компании Cognitive Pilot Ольга Ускова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все московские владельцы «Тесл», «Мерседесов», «Ауди» последних моделей – они даже не знают, что все они находятся на контроле по перемещению в облаках. И параллельно происходит съемка всех улиц города.
Вот, человек еде на «Тесле», а она в реальном времени раз в минуту отправляет видеофрагмент в облако», – сказала Ускова.
Она полагает, что все эти данные будут переданы Пентагону и другим военным ведомствам.
«Они, наверняка, нагнут своих производителей, того же Маска, как они нагнули его со Старлинком, и он поставит им все эти данные по поводу состояния городов в России, если это потребуется», – отметила Ускова.
Спасибо!
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