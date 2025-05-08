По России началось триумфальное шествие Сталина

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Волна установок памятников лидеру СССР Иосифу Сталину прокатилась по России накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Открыт уже второй памятник в Вологодской области. Бюст Отца народов появился рядом с бюстом Ленина у краеведческого музея в поселке Кадуй Кадуйского района по инициативе КПРФ.

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Первый памятник Сталину в Вологодской области открыли в декабре 2024 года на территории дома-музея «Вологодская ссылка», в котором Сталин проживал в ссылке с декабря 1911 г. по февраль 1912 г.

В области самого противоречивого советского лидера любят не только коммунисты, но и власть. У губернатора Георгия Филимонова в кабинете висит картина, на которой Сталин жмет ему руку. На занятиях в вологодской «Школе депутата», которую курирует «Единая Россия», включают речи Сталина.

Бурятские коммунисты открыли бюст генералиссимуса в поселке Радужном на территории Улан-Удэ.

Инициатором выступил коммунист и лидер организации «Ветераны комсомола Бурятии» Сергей Будажапов, рассказали в бурятском рескоме КПРФ.

Появился первый памятник и в новых регионах – в Мелитополе Запорожской области.

Позолоченный бюст появился на Аллее Героев Великой Отечественной войны в преддверии 80-летия Победы.

В нынешнем столетии в мире появились 95 памятников Сталину, из них 90% в России. В 2021 году почти половина (48%) россиян поддерживает это. Памятники ставятся по инициативе не только коммунистов, но и частного бизнеса.

Так, установку первого вологодского памятника оплатит владелец мебельного холдинга «Ангстрем».

В 2023 году восьмиметровый памятник «отцу народов» был торжественно открыт на территории завода «Микрон» в Великих Луках. В городе Бор Нижегородской области памятник установлен на частном земельном участке. Сейчас там строится «Сталин-центр», причем не единственный в России.

Представители власти перестали бояться либерального лобби. Скажем, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил вернуть городу название Сталинск, которое он носил до 1961 года, и установить памятник вождю.

На станции «Таганская» в Москве будет установлена копия барельефа «Сталин и дети».

Тенденция распространяется и на соседей. На минувших президентских выборах в Белоруссии кандидат-коммунист Сергей Сыранков предложил восстановить памятники Сталину по всей стране.

«Белорусам нужно однозначно подтягиваться. Памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину должен быть в Минске», – написал политолог Алексей Дзермант.

Политолога Андрея Перлу заставила задуматься надпись «Ресталинизация» на стене в Москве.