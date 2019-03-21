По России пройдет акция за признание ДНР и ЛНР

21.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Пример Крыма и Севастополя вдохновляет на дальнейшую поддержку народов, которые борются за свои права.

Об этом во время заседания Госдумы заявил депутат от КПРФ Валентин Шурчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«23 марта всероссийская акция, которую будет проводить КПРФ и её региональные отделения как в Госдуме, так и во всех парламентах субъектов РФ. Тема этой акции «Защитим социально-экономические права граждан». То есть это тема наиболее актуальная для всех депутатов Госдумы. Приходите, есть возможность выступить и изложить свои позиции по этим актуальнейшим проблемам.

Вместе с тем на акции, безусловно, мы не можем проходить мимо темы пятилетнего юбилея воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мы отметим выдающееся значение воссоединения, пятилетний юбилей нам убедительно доказывает, что если народ борется за свои права, то обязательно добивается результатов. В конечном итоге пример Крыма и Севастополя нас вдохновляет на дальнейшую борьбу за лучшее будущее народа России», – заявил депутат.

«Во-вторых, мы на акциях будем требовать признания Луганской и Донецкой народных республик как самостоятельных субъектов международного права, тем более, в свете последних событий, которые происходят на Украине», – добавил Шурчанов.