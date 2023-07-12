По русской армии нанесён страшный удар на Запорожском направлении

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Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев, у которого натянутые отношения с руководством Минобороны, опубликовал в своем блоге аудио-обращение командира российской обороны на Запорожском направлении генерала Ивана Попова (позывной «Спартак»).

Накануне он был отстранен от должности после критики начальства. Попов считается популярным военачальником в армии – он заслужил любовь подчиненных за стремление сберечь жизни солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас и во имя погибших наших всех друзей боевых не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний в армии. По боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами – заострил внимание на самые главные трагедии современной войны – это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие разведки и массовую гибель и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял ещё ряд других проблем. Высказал это она самом высоком уровне откровенно, предельно жёстко. С этим, видимо, старшие начальники почувствовали опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ… От меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков дивизии: нашу армию не смогли пробить с фронта ВСУ – нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый напряженный момент», – говорит Попов.

Публицист Максим Калашников обращает внимание, что тезисы Попова созвучны с тем, что озвучивал глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

«Да, это уже не Пригожин, а кадровый генерал, командарм-58 Иван Попов говорит о настоящей измене руководства МО РФ, об ударе в спину с его стороны. Это уже кадровая армия, а не ЧВК! То есть, достигнут новый рубеж озлобления войск на собственное высокое начальство», – констатирует Калашников.

Интересно, что Попова поддерживает военный эксперт Владислав Шурыгин, который жестко критиковал попытку мятежа Пригожина.

«Генерал Иван Попов умница! Был со своими солдатами с первых дней войны. Был тяжело ранен, вернулся в строй. Пользуется беспрекословным авторитетом у солдат и офицеров. Его отстранение страшный удар по всей армии!» – комментирует Шурыгин.

Политолог Сергей Марков называет ситуацию «призраком нового мятежа».

«Призрак нового военного мятежа? Популярный в войсках за успехи обороны на Запорожском фронте командующий 58ой армией генерал Попов был уволен со своего поста. Сразу после этого он обратился к своим солдатам и офицерам и заявил, что его увольнение это предательский удар в спину армии со стороны старшего начальника. Что его уволили за то, что он предлагал убрать недостатки управления. Что ВСУ не смогла победить армию ударами во фронт. А сейчас армия получила удар в спину со стороны старшего начальника. Критика со стороны Попова по фактам очень похожа на критику со стороны Пригожина. Это конечно, не бунт против Путина, а призыв к Путину вмешаться. Такие публичные споры в высшем военном руководстве Армии России конечно не признак силы. Нужно навести порядок. Нужно срочно навести порядок. А Запорожской фронт ведь самый главный весь месяц наступления ВСУ. В армии нужен порядок», – комментирует Марков.

Экс-замминистра информации ДНР военкор Даниил Безсонов также считает, что в ситуацию должен вмешаться Путин.

«Генерал Попов настоящий русский офицер и генерал! А его начальство, похоже живёт в своём измерении мирного времени. Очень надеюсь, что эта история дойдёт до Верховного Главнокомандующего и будут приняты необходимые меры», – пишет Безсонов.

Пресс-служба лимоновцев трактует инцидент вокруг Попова так:

«Происходит политизация армии. Процесс начался с рядовых и дошел до генералов. Армия мирного времени могла себе позволить политическую нейтральность. Армия военного времени платит за молчание жизнями солдат. Рано или поздно это должно было случиться. Фактически, был повторен лозунг «Шойгу и Герасимова в отставку». Только теперь уже кадровым военным ВС РФ в высоком ранге».