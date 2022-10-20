«По Севастополю Украина ударит в первую очередь» – Ермаков

20.10.2022  13:23 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
Просмотров: 995
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Украина
Новости Украины

Украина может нанести удар по Севастополю сразу же, как только у нее появится соответствующее оружие.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший представитель президента Украины в Севастополе (1992 – 1994 гг.) Иван Ермаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может нанести удар по Севастополю сразу же, как только у нее появится соответствующее...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Политик призвал серьезно отнестись к угрозам и готовить бомбоубежища.

«Раз есть такое состояние, значит, его нужно поддерживать так, как положено. Это и готовить и бомбоубежища, готовить все. Мы знаем, что то один сбили беспилотник, то второй, то третий. Это пока», – сказал экс-чиновник.

«Я думаю, раз [Америка] бросила Украину и украинцев, там много русского происхождения людей, которые убивают своих же русских с этой стороны… мне кажется, что они бросят и дадут оружие и все остальное. Как только появятся у них ракеты большей дальности, уверяю вас, по Севастополю они в первую очередь нанесут удар», – заявил Ермаков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть