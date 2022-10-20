«По Севастополю Украина ударит в первую очередь» – Ермаков

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Новости Украины

Украина может нанести удар по Севастополю сразу же, как только у нее появится соответствующее оружие.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший представитель президента Украины в Севастополе (1992 – 1994 гг.) Иван Ермаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик призвал серьезно отнестись к угрозам и готовить бомбоубежища.

«Раз есть такое состояние, значит, его нужно поддерживать так, как положено. Это и готовить и бомбоубежища, готовить все. Мы знаем, что то один сбили беспилотник, то второй, то третий. Это пока», – сказал экс-чиновник.

«Я думаю, раз [Америка] бросила Украину и украинцев, там много русского происхождения людей, которые убивают своих же русских с этой стороны… мне кажется, что они бросят и дадут оружие и все остальное. Как только появятся у них ракеты большей дальности, уверяю вас, по Севастополю они в первую очередь нанесут удар», – заявил Ермаков.