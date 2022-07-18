По северу Крыма можно наносить удары уже сейчас – киевский эксперт

18.07.2022  08:12 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Информвойна, Крым, Политика, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

Если для ударов по Севастополю у Украины пока что сил и средств нет, то обстрелы северных крымских территорий – возможны и нужны.

Об этом в эфире финансируемого из госблюджета пропагандистского телеканала «Дом» заявил руководитель программ безопасности проамериканского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сухопутный коридор, который россияне так хотели, и создали, он как коридор не может функционировать полноценно. Определённая переброска сил через него осуществляется, но основные переброски техники и оружия на юг, логистическая цепочка осуществляется через Крым. Весь мир знает, что Крым – это Украина, и он будет освобождён. И для полноценных операций по локализации вклиниваний противника на нашу территорию с юга, безусловно, объекты на Севере Крыма, тыловые районы армии России – по ним будут наноситься определённые удары.

Будут ли подвержены огневому воздействию объекты в глубине обороны противника, в глубине крымской территории, сказать пока сложно, потому что мы пока не имеем достаточно сил и средств, которые могут поразить, например, объекты Черноморского флота в Севастопольской бухте», – говорил Лакийчук.

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