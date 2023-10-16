«По шесть рентген-аппаратов на батальон» – Сладков о медицине в ВС РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армейская медицина оснащена всем современным оборудованием в необходимых количествах, несмотря на некоторые задержки в момент перевоза раненных.

Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«В основном – проблем нет [с предоставлением медицинской помощи раненым в ходе СВО]. Был такой ролик, где раненные солдаты сняли сами себя, по-моему, в Ростове, которые лежат на лётном поле и ждут самолёта час, дня. Понимаете, в чём дело – раненных подвозят вертолёты, тех, которых нужно оперативно погрузить. А в моменты контрнаступа такие раненые подвозятся интенсивно, поэтому люди лежат, и ждут «дилижансов», когда они довезут остальных. Такое бывает. Но в принципе я не знаю, чтобы большие проблемы были», – сказал Сладков.

Он подчеркнул, что в начале СВО проблемы были, но теперь они решены, и российская военная медицина очень хороша.

«Вот вначале – да. Прошлым летом, когда не хватало перевязочного материала, когда стояли в очереди. Напряжение на медбаты иногда бывает очень серьёзное, но они справляются. По шесть рентгеновских аппаратов стоят в обычных медбатах. Раньше – скальпель, и один рентгеновский аппарат, и раненные стояли в очереди. Сейчас – по шесть столов для сортировки раненных, УЗИ сразу делают – где осколок, что он, как доставать, какая вена поражена. Это медицинский батальон 42 дивизии, конкретный пример привожу. Но это один из тех медбатов, которые испытывают наивысшую степень напряжения при приёме раненных. Я был там на этой неделе. И учёт на уровне, пропавших без вести – тут нет. Моментально запрашиваешь, и сразу дают ответ», – подытожил военкор.