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06.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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По случаю юбилея службы БОП в Донецке открыли Аллею Славы

Новости УкраиныВ Донецке по случаю Дня образования подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР...

В Донецке по случаю Дня образования подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР и 30-летнему юбилею службы БОП состоялась церемония открытия Аллеи Славы и закладки капсулы времени в памятник Георгию Победоносцу.

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии принял участие и руководитель государства. Обращаясь к личному составу, он подчеркнул большую роль подразделения в обеспечении защиты граждан Республики.

«Вы сделали свой выбор и сейчас с чистой совестью можете говорить, что верны своей земле, своей истории, своим предкам. Сегодняшнее открытие памятника Георгию Победоносцу на Аллее Славы – это символ, который олицетворяет собой победу добра над злом. Ровно так же должно происходить и в вашей работе – каждодневном труде по защите интересов граждан Донецкой Народной Республики. Спасибо за службу, с праздником!» – сказал Пушилин.

Также глава ДНР провёл церемонию награждения, в ходе которой за значительные достижения в деле защиты и обеспечения безопасности республики, и мужество, проявленное при выполнении профессиональных обязанностей генерал-майору полиции Александру Шептуре было присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Донецкой Народной Республики».


После чего была заложена капсула времени, которая должна быть вскрыта через 20 лет – 6 мая 2041 года. Денис Пушилин совместно с министром внутренних дел Алексеем Диким и заместителем министра – начальником УБОП МВД ДНР Александром Шептурой оставили свои подписи в обращении, после чего капсула времени была запечатана и заложена внутрь монумента Георгию Победоносцу. Мероприятие завершилось обрядом освящения памятника, которое совершил настоятель храма Святого мученика Иоанна Воина протоиерей Глеб.

Напомним, подразделения по борьбе с организованной преступностью были созданы 30 лет назад, 6 мая 1991 года, указом президента СССР. Эта дата появилась в православный праздник – День памяти святого Георгия Победоносца, святого мученика и борца за справедливость, покровителя военных.

На момент создания УБОП МВД ДНР в его состав входило около 50 сотрудников, которые остались верны присяге и своему народу. В тяжелый период активных военных действий они одними из первых встали на защиту прав и законных интересов граждан.

Управление прошло в своем развитии несколько этапов: от отряда самообороны добровольцев до одного из самых боеспособных подразделений, которым разоружались незаконные вооруженные формирования, разоблачались группы террористов, пресекалась деятельность диверсионных групп.

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