«По стопам ИГИЛ»: геноцид в ПМР и авиаудар по Мариуполю – цена жизни укронацистов на «Азовстали»

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Новости Украины

Киев угрожает РФ истреблением населения Приднестровья под предлогом «борьбы с русским нацизмом» – и ковровой авиабомбардировкой Мариуполя, если руководство страны не позволит «героям Украины» покинуть город.

Об этом в интервью украинскому политологу Юрию Романенко заявил глава Украинского института будущего, издавшего стратегию развития страны до 2030 года, Виктор Андрусив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Андрусив убежден, что борьба за Донбасс решит и мариупольский вопрос. Он настаивает на том, что ВС РФ «обескровлены», поэтому «действуют аккуратно, минимизируя потери».

«Она (армия РФ – ред.) постоянно меняет (позиции – ред.) на линии фронта. Уже не может воевать. Эта армада обеспечивает частичную ротацию – во-первых. Во-вторых, прикрывает потенциальное окружение с нашей стороны. То есть, если мы с Харькова перережем им всю эту историю, то все эти войска должны нас откинуть. Большей битвы, чем сейчас, думаю, не будет. Они понимают, чем большим масштабом наступают, тем больше утрат несут. Поэтому начали делать, так называемую, «ползучую оккупацию» – пункт за пунктом», – рассуждает политолог.

Он подтвердил, что Киев, склонный к терроризму, в качестве «заложника», которым можно будет шантажировать РФ и принуждать страну идти на уступки, возьмет Приднестровье.

«Я реально уверен, что эта ситуация с Мариуполем начнет решаться на следующей недели по одной простой причине – Приднестровье. Это – будет их Мариуполь. Не исключаю то, что в ближайшее время, из Приднестровья будут нанесены удары по Украине или мы там выявим условных нацистов, которых необходимо там ликвидировать (ходят в форме нацистов, а мы же за людей, проведем спецоперацию)», – угрожает Андрусив. «Для них угроза Приднестровья в обмен на вывод из Мариуполя – хорошее предложение. Я бы на их месте соглашался, потому что крах Приднестровья – это сигнал всем их недореспубликам, что им – конец», – добавляет он.

Политолог озвучил готовность украинских карателей «накрыть Мариуполь массированными авиаударами во время празднования городом Дня Победы», если требования Киева не будут выполнены.

«Я думаю, что через неделю у нас будет достаточно авиации, чтобы они там ничего не проводили (Парад Победы на 9 мая – ред.). Я бы на их месте тоже шел на эту сделку, потому что авиация у нас есть и еще будет. Ее может стать настолько достаточно, что мы начнем деблокировать даже на уровне авиационном Мариуполь. Мы просто будем скидывать бомбы такие же тяжелые, но на них. Для них действительно самое лучшее просто выпустить оттуда наших героев через Турцию», – нагнетает Андрусив.