15.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Местная власть, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

По стопам Порошенко: Зеленский подчиняет мэров уголовными делами




Центральная власть Украины пытается упрочить свое положение перед местными выборами, чем и объясняется давление на мэров в виде заведения уголовных дел.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Грустная традиция Петра Алексеевича Порошенко давить на мэров. У нас же не только в отношении Труханова уголовное дело. А Кернес? А остальные мэры, в том числе в Киевской области, помните эти громкие дела?

Вот эта грустная традиция почему-то стала теперь традицией поведения власти при Зеленском. Я уверена, что давление на мэров связано с необходимостью уменьшить их влияние и вес на предстоящие выборы, хотя в самих выборах я не уверена», – отметила Елена Лукаш.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть