По стопам Порошенко: Зеленский подчиняет мэров уголовными делами

15.04.2020, Киев, Игорь Петров

Центральная власть Украины пытается упрочить свое положение перед местными выборами, чем и объясняется давление на мэров в виде заведения уголовных дел.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грустная традиция Петра Алексеевича Порошенко давить на мэров. У нас же не только в отношении Труханова уголовное дело. А Кернес? А остальные мэры, в том числе в Киевской области, помните эти громкие дела?

Вот эта грустная традиция почему-то стала теперь традицией поведения власти при Зеленском. Я уверена, что давление на мэров связано с необходимостью уменьшить их влияние и вес на предстоящие выборы, хотя в самих выборах я не уверена», – отметила Елена Лукаш.