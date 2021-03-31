По стопам Сенцова и Савченко: Навальный объявил голодовку

31.03.2021, Москва, Елена Острякова

Отбывание блогером-уголовником Алексеем Навальным тюремного срока за мошенничество превращается в безобразное политическое шоу. Российская пенитенциарная система оказалась не в состоянии оградить общество от демаршей преступника.

Он регулярно через адвокатов и социальные сети транслирует новости о своей убогой жизни, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Сегодня, к примеру, Навальный сообщил, что объявил голодовку. Причем либеральные СМИ располагают не только текстом его поста в социальных сетях, но и фото заявления заключенного на имя начальника колонии Александра Махонина.

Из текста очевидно: Навальный писал заявление, заранее зная, что оно станет достоянием гласности, и не столько просил Махонина допустить врача, сколько стремился развлечь подростковую аудиторию своих сторонников.

«И черт бы с ней, с правой ногой, Александр Александрович! Обошелся я бы как-нибудь одной, но вот двух ног мне лишаться не хочется. Несправедливо это будет: у всех две, а у меня ни одной. А с учетом того, что не так давно сотрудники ФСБ пытались меня химическим оружием, но государственная медицина объявила это «нарушением обмена веществ», меня, как говорится, терзают смутные сомненья относительно причин болезни и перспектив выздоровления», – говорится в заявлении Навального на официальном тюремном бланке.

В своей записи для соцсетей блогер-уголовник продолжает эксплуатировать начатую еще в суде по делу о клевете тему внезапного обретения веры.

«Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках? Это я. С Библией, потому что это единственная книга, которую я смог получить за три недели. А на кровати (суперскандальное нарушение правил), потому что объявил голодовку», – написал Навальный.

«Ляксей объявил голодовку и инстаграмит прямо с кичи. Видимо, будят его в ночи и напоминают: “Лёша, не забудь в инсту фотку запилить!”», – иронизирует журналист Максим Шахназаров.

Однако, если отбросить шутки, то очевидно: Навальный отбывает реальный срок с такими же привилегиями, как отгуливал условный срок. Тогда спокойно получал административные высказывания и ездил за рубеж, сейчас продолжает общаться с «подписотой» в соцсетях. Маловероятно, что другие заключенные имеют такую возможность.

В прошлый раз в «инстаграме» Навальный признавался, что получил уже 6 выговоров, но не был помещен, как положено, в ШИЗО.

«Попытка Навального подчеркнуть свой иммунитет от исполнения законных требований ФСИН, выдаёт в нём, по сути, опасного заключённого, склонного не только к побегу, но и к организации беспорядков в местах заключения. Впрочем, всё по методичкам… Даже скучно. Так же действовал террорист Сенцов и наводчица Савченко», – написал в своем телеграм-канале политолог Алексей Мухин.

А историк Борис Якименко добавил: «С каждой голодовкой они становятся все толще».