По стопам Ющенко: Навального отправляют в ту же немецкую клинику

21.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Врачи БСМП№ 1 города Омска разрешили перевезти госпитализированного накануне либерального вождя Алексея Навального на лечение в Германию после того, как его состояние стабилизировалось. Накануне за самым дорогим и нежно любимым на Западе российским оппозиционером прибыл частный самолет с немецкими врачами.

Перевозка на самолете Bombardier CL-600-2B16 Challenger 604 в берлинскую клинику Charite будет стоить 70 тысяч рублей в одну сторону. Впрочем, ни семье оппозиционера, ни его соратникам платить не придется, все расходы взял на себе немецкий фонд Cinema for Peace.

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«Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня, – прокомментировал ситуацию заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко.- Этому процессу будет предшествовать множество врачебных мероприятий, будет соблюден и ряд юридических формальностей».

Что характерно, Навального намериваются лечить в той же немецкой клинике Charite в Берлине, где в свое время лечили звезду первого украинского майдана Виктора Ющенко – также после отравления, которое до сих пор не расследовано, зато благодаря которому изуродованное лицо предводителя «оранжевых» вызвало сочувствие у части украинских избирателей.

Можно предположить, что, как и в истории с Виктором Ющенко, высокопрофессиональные немецкие врачи обнаружат в теле Навального яды, попадание в организм которых несовместимо с жизнью. Но жажда свободы и справедливости, как известно, сильнее смерти.

В конце концов, не просто так Запад готов тратить деньги и время, чтобы поскорее переправить к себе столь ценного кадра. И чем закончилась история с отравлением Ющенко – все помнят.

Косвенно это подтверждает продолжение акций последователями Навального в нескольких городах России. Они выходили на акции в его поддержку с плакатами «Леша, живи!», «Путин боится Навального», «Ему в Германию, тебе – в Гаагу!» и т.п.