По трем важнейшим для Украины темам переговоры с американцами оказались безрезультатными

02.09.2021 12:44 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США ожидаемо не принес результатов по ряду важных для Украины направлений.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт-международник Украинского института политики Владимир Воля.

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«Ещё в июле было прогнозируемо, что по целому ряду направлений во время этого визита не будет каких-то особых результатов. Будет просто обмен мнениями. Это касается, к примеру, плана действий по членству в НАТО. Никаких результатов в этом направлении нет. То же касается участия США в решении проблемы конфликта на Донбассе – никаких результатов и подвижек. То же самое касается и «Северного потока-2». Это три темы, в отношении которых заранее было понятно что переговоры будут безрезультатными, и вчера это подтвердилось», – отметил Воля.

«Из того что Украина получила, следует отметить оборонное соглашение. Это то, что мы получили, по крайней мере, на бумаге. Кроме того, результатом является также соглашение с «Укроборонпромом». Фактически тут речь идёт о более высокой степени кооперации, сотрудничества. Это и более высокий уровень обмена разведывательной информации, координации действий, проведение каких-то совместных операций, технологии. Пока Украине высокотехнологичное оружие не предоставляют, понятно, что таких объёмов помощи в финансовом выражении нет», – говорит эксперт.

«Если посмотреть итоговые документы визита Зеленского в США, совместное заявление двух президентов, там чётко зафиксировано логика «помощь, но в обмен на реформы». То есть, с одной стороны, мы видим важное заявление и констатации об усилении уровня партнёрства между Украиной и США в оборонной сфере, и также касающиеся поддержки в ряде вопросов. С другой стороны, перечислены проблемные для украинской стороны моменты – реформы, значение руководителя САП, право ЛГБТ и тому подобное. Таким образом, зафиксированы проблемные вопросы реформирования. Это значит, что они находятся в фокусе внимания американской администрации», – сказал Воля.