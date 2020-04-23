23.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Происшествия, Украина, Херсон
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По ту сторону границы с Крымом: Украинская полиция нашла детей на свалке




В Херсонской области Украины, что на границе с Крымом, полицейские обнаружили две семьи, которые жили с детьми прямо на мусорной свалке.

Об этом сообщило областное управление патрульной полиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Люди жили на свалке в самодельных сараях. Полицейским они объяснили, что прибыли из Закарпатской области в Херсон на заработки. При этом, у самых младших детей не было даже документов.

«Патрульные обнаружили там две семьи. Они проживали в самодельных зданиях, собранных из подручных материалов. В условиях полной антисанитарии, отсутствия элементарных средств гигиены жили в общей сложности 7 детей в возрасте от полутора до 14 лет. Младшие даже не имели свидетельства о рождении.

Взрослые граждане рассказали, что все они приехали из Закарпатской области на заработки несколько месяцев назад. Средств, чтобы поехать домой, пока нет. Поэтому работают здесь же – занимаются сортировкой и переработкой отходов.

Выявленных детей вместе с матерями полицейские доставили в детское отделение клинической больницы. Решается вопрос о возвращении семей домой», – говорится в сообщении.

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