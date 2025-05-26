По тысяче в день: на Украине боятся утонуть в российских БПЛА-атаках

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Британский журнал The Economist утверждает, что совсем скоро Россия может скоро начать запускать по разным целям на Украине по тысяче БПЛА в день.

«Украинская военная разведка заявляет, что у нее есть документы, которые свидетельствуют о том, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день – предполагая, что атаки в 1000 единиц могут стать реальностью», – говорится в публикации издания.

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Положение украинцев, как указывает журнал, таково, что подразделениям ПВО приходится нормировать свои ракеты-перехватчики.

«Больше российских ракет и беспилотников будут проникать через них, чтобы наносить удары по городам и критически важным отраслям промышленности», – пишет журнал.

По данным журнала, сейчас Россия использует уже шестую модификацию «Шахедов» с ИИ для нанесения ударов по хорошо защищенным целям, таким как Киев.

«Одним из их самых больших опасений является то, как теперь управляются российские беспилотники. Новейшие модели не боятся радиоэлектронной борьбы Украины. Это связано с тем, что они больше не полагаются на заглушаемый GPS, управляются искусственным интеллектом и опираются на собственный интернет и мобильные интернет-сети Украины», – указывают журналисты.

Характерной особенностью нынешней модификации российских БПЛА является то, что, чтобы избежать мобильных огневых групп ВСУ, дроны сначала летают на низкой высоте, а затем резко поднимаются на высоту 2000–2500 метров, приближаясь к городам, преодолевая порог для малокалиберных орудий.

«Поэтому Украина обращается к вертолетам, истребителям F-16 и беспилотникам-перехватчикам, которые уже начали показывать неплохие результаты», – пишет журнал.

Издание также цитирует неназванного высокопоставленного украинского официала, по словам которого ПВО вокруг Киева по-прежнему выводит из строя около 95% беспилотников.

«Но те 5%, которые проскальзывают, наносят серьезный ущерб», – сетует он.

Российские атаки являюися ответом на аналогичные украинские атаки по все более глубоким российским тылам. И количество вылетаемых украинских БПЛА также заметно растет.

Аналитики связывают нынешнее кратное усиление дальнобойных обстрелов обеими сторонами конфликта с потерей возможности больших пехотных наступлений на земле – именно из-за угрозы военным со стороны летающих дронов противника.