По украинцам стреляют русские писатели – грузинский режиссер
На Украине продолжается оставаться очень много приверженцев Советского Союза и Русского мира.
Об этом в интервью журналу “Країна” заявил грузинский режиссер Заза Буадзе, снимающий проукраинский фильм о войне в Донбассе под названием “Позывной Бандерас”, выход которого в прокат планируется этйо осенью.
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“Как относитесь к сторонникам “русского мира”, которые имеют определенный сентимент к врагу из-за совместную с Россией культуру?”, – поинтересовалось издание.
“Во многих украинцах “совок” сидит так глубоко, что мешает увидеть реальную картину. Я уважаю русскую культуру. Русский – один из моих рабочих языков. Но, когда на нас напал враг, нет никакой разницы – культурный он или нет”, – сказал режиссер.
По его словам, русской культуре далеко до немецкой.
“Но, когда нацистская Германия захватила пол-Европы, строила концлагеря, реверансов врагу, ссылаясь на его культуру, никто не делал. Не говорили: “Да, Гитлер ужасный, но Гейне, Бетховен … Ради них будем терпеть”. Толстой с Достоевским не воюют с нами. Но стреляют современные российские писатели, например Захар Прилепин. Не отвечать, потому что он – писатель? Дать ему убивать наших? Это абсурд. Но отравленных “русским миром” может изменить разве что история”, – говорит Буадзе.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, одиозный украинский историк, директор УИНП Владимир Вятрович назвал Булгкакова, Высоцкого, Цоя и Пугачеву “опасными щупальцами русского мира”.
В свою очередь украинский писатель Юрий Андрухович возмутился, что миллионы людей на земле обожают Толстого, Чайковского, Чехова, Булгакова и Шостаковича, а Достоевского назвал посредственным беллетристом и “одновременно реакционным, очень опасным мыслителем,
Метки: Заза Буадзе, конфликт в Донбассе, Русская культура, русские писатели
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