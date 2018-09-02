По украинцам стреляют русские писатели – грузинский режиссер

02.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

На Украине продолжается оставаться очень много приверженцев Советского Союза и Русского мира.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил грузинский режиссер Заза Буадзе, снимающий проукраинский фильм о войне в Донбассе под названием “Позывной Бандерас”, выход которого в прокат планируется этйо осенью.

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“Как относитесь к сторонникам “русского мира”, которые имеют определенный сентимент к врагу из-за совместную с Россией культуру?”, – поинтересовалось издание.

“Во многих украинцах “совок” сидит так глубоко, что мешает увидеть реальную картину. Я уважаю русскую культуру. Русский – один из моих рабочих языков. Но, когда на нас напал враг, нет никакой разницы – культурный он или нет”, – сказал режиссер.

По его словам, русской культуре далеко до немецкой.

“Но, когда нацистская Германия захватила пол-Европы, строила концлагеря, реверансов врагу, ссылаясь на его культуру, никто не делал. Не говорили: “Да, Гитлер ужасный, но Гейне, Бетховен … Ради них будем терпеть”. Толстой с Достоевским не воюют с нами. Но стреляют современные российские писатели, например Захар Прилепин. Не отвечать, потому что он – писатель? Дать ему убивать наших? Это абсурд. Но отравленных “русским миром” может изменить разве что история”, – говорит Буадзе.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, одиозный украинский историк, директор УИНП Владимир Вятрович назвал Булгкакова, Высоцкого, Цоя и Пугачеву “опасными щупальцами русского мира”.

В свою очередь украинский писатель Юрий Андрухович возмутился, что миллионы людей на земле обожают Толстого, Чайковского, Чехова, Булгакова и Шостаковича, а Достоевского назвал посредственным беллетристом и “одновременно реакционным, очень опасным мыслителем,