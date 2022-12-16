По Украине нанесен массированный ракетный удар. Начались аварийные отключения

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Российская армия нанесла очередной массированный удар по объектам на Украине.

Сообщается не менее чем о 60 ракетах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В местных пабликах и соцсетях пишут о взрывах в Харькове, Киеве, Днепре, Кривом Роге, Николаеве и Киевской области и масштабной воздушной тревоге по всей территории страны.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем блоге уточнил, что удары были нанесены по объектам инфраструктуры.

«Только что штук 6 взрывов ПВО над Днепром в Киеве. Левый берег», – пишет украинский политолог Юрий Романенко.

Интересно, что еще до этого на Украине начались массовые отключения электроэнергии. Украинские чиновники уверяют, что это сделали энергетики специально для того, чтобы в результате ударов не произошло аварий на сетях.

«Для предотвращения последствий аварийных отключений энергетики превентивно отключают электроэнергию. Критическая инфраструктура переходит на генераторы. Возможно краткосрочное понижение давления воды», – сообщил, в частности, начальник Кривогрожской военной администрации Александр Вилкул.

Также он подтвердил поражение ракетами объектов в городе и призвал не публиковать фото и видео разрушений. При этом, в соцсетях сообщают, что удар пришелся по энергетическому объекту.