26.12.2018, Москва, Владимир Гладков

По Украине расползается исламистская угроза, старт которой положил созданный в Херсонской области меджлисовский батальон, сформированный из беглых членов запрещенных экстремистских организаций.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2015 году на Украине был создан добровольческий крымско-татарский батальон, который базировался в Херсоне, и до сих пор там находится. Цензура украинских СМИ, конечно, закрывала информацию о том, что творили боевики этого батальона в Херсонской области. Но, тем не менее, в 2016 и 2017 годах информация просачивалась, и были серьёзные волнения о том, что там местные могут восстать, и будет своя маленькая гражданская война, уже в Херсонской области. Потому, что там эти боевики беспредельничали», – отметил военный.

«Кроме того, современная Украина стала отличным и комфортным местом для многих террористических организаций, таких как «Хизб ут-Тахрир» – это исламская так называемая партия освобождения, запрещена и признана террористической организацией как в России, так и в других европейских странах.

Также Аль-Раид и другие экстремистские террористические организации. поэтому здесь нечему удивляться. Украина – это сейчас территория анархии, беззакония, и вот такие организации и элементы нашли там очень хорошее и комфортное место», – добавил представитель ДНР.