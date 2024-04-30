«По Украине все решают без нас» – немецкий политик  

Страны Европейского союза потеряли дипломатическую хватку, потому что даже африканские страны проявляют больше инициативы для прекращения войны на Украине. Об этом в ходе выступления в бундестаге заявил немецкий депутат от партии «Die Linke» Андрей Гунько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С выходом Великобритании из ЕС, ключевой игрок покинул союз. Доля ЕС в мировой экономике и торговле сокращается. И в нынешних обстоятельствах было бы безответственно принимать Украину или Турцию. Но прежде всего, Европа окружена военными столкновениями, в Европе снова господствует язык войны, заблуждение, что только хорошо оснащённые армии способствуют безопасности, сейчас доминируют в дебатах», – сказал Гунько.

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«Но нам нужна суверенная Европа, которая выступает в качестве миротворца, а не как протянутая рука США или НАТО. Например, почему мирные переговоры между Украиной и Россией велись в Стамбуле, в то время как Евросовет в Брюсселе даже не рассматривал эту тему? Почему соглашение по зерну обсуждается в Турции, а не в Париже, Риме или Берлине? Почему дипломатическое инициативы исходят из многих частей света, даже от президентов африканских стран, но не от Шольца или Макрона? Мы должны вернуть искусство дипломатии в Европу», – призвал депутат.