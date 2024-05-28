Мэр Кишинёва, лидер движения «Национальная альтернатива», выпускник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Ион Чебан публично поддержал премьер-министра Румынии Марчела Чолаку и возглавляемую им Социал-демократическую партию Румынии на выборах в Европарламент. Чебановская партия издала красочную агитационную газету в поддержку Чолаку и СДПР под лозунгом «Мы поддерживаем Румынию на выборах в Европарламент».

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Глава правительства Чолаку неоднократно заявлял, что термин «молдавский язык» должен исчезнуть навсегда, потому что такого языка никогда не существовало, а сам глоттоним «изобретён Россией, чтобы одурачить румын Бессарабии». Накануне он вновь похвалил президентов Молдовы и Украины, Майю Санду и Владимира Зеленского за то, что с их помощью «удалось устранить в этих двух странах этот извращенный советский концепт — «молдавский язык».

Движение «Национальная альтернатива», возглавляемая Ионом Чебаном, подписала «Пакт за Европу» в поддержку евроинтеграции Молдовы совместно с правящей партией Майи Санду «Действие и солидарность». При этом ни Чебан, ни Санду, ни спикер парламента, формальный лидер правящей партии Игорь Гросу на мероприятии не присутствовали, отправив на подписание вторых лиц и секретарей. После этого Ион Чебан созвал специальный брифинг, на котором заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах и сосредоточится на развитии молдавской столицы.

Таким образом, Ион Чебан полностью и накрепко связал себя с прозападными и прорумынскими силами в Молдове. Его решение не выдвигаться на пост президента, несмотря на декларируемые им амбиции, связано с угрозами возбуждения в отношении него уголовных дел в связи с махинациями и настойчивыми требованиями послов США и Румынии, обеспечивающих ему защиту от молдавской прокуратуры.