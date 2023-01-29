По украинским граблям: Молдова вытесняет русский язык

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2023 год объявлен в Молдове годом украинской культуры. Украинский профильный министр Александр Ткаченко предложил организовать гастроли молдавских театров в Одессе. Его молдавский коллега Серджиу Продан уклонился от столь экстремального предложения, но пообещал сохранить «украинское культурное наследие» в случае, если его придется эвакуировать.

А пока украинское наследие на подходе, молдавские культурные власти решили заняться кишиневским театром имени Чехова – самым большим в стране и единственным, имеющим слово «русский» в названии. Министр Продан решил заведение «переформатировать», присвоить статус национального театра и увеличить на 20% финансирование.

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Но для этого храму Мельпомены придется «уделять особое внимание национальной драматургии и музыке, мировой классике, отражать творчеством тенденции современного искусства и в целом являться эталоном художественного мастерства и творчества».

Справедливости ради стоит признать, что вытеснение русской классики из репертуара театра началось еще в 90-е годы прошлого века, но на этот раз по Кишиневу поползли слухи о том, что слово «русский» из названия уберут.

Гонения на театр начались еще в октябре, когда с должности директора был уволен Константин Харет. Неофициальной причиной считалось то, что в кабинете у него стояла совместная фотография с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Один из министров вызвал меня вечером и сказал: «Господин Харет, что это у вас за фотография с Путиным?». Я ответил, что это приятные воспоминания… Мне сказали: «Вы – директор государственного театра, у нас проевропейский вектор». Ну, вот оно и видно…», – рассказал Харет.

Труппа просила президента Молдовы Майю Санду оставить прежнего руководителя, но жалобы артистов проигнорировали.

Новым директором был назначен юрист министерства культуры, бывший полицейский Федор Гладий. Министр Продан сказал, что «отрывает его от души». Такой нетрадиционный выбор руководителя культурного учреждения объясняли тогда в Кишиневе тем, что здание театра нужно грамотно «отжать».

«Из разных источников, в том числе от людей, которые к театру не имеют никакого отношения, я слышал, что, действительно, на это место в центре города положили глаз какие-то люди. Это лакомый кусок недвижимости», – заявил тогда депутат молдавского парламента Гайк Вартанян.

Поэтому нынешнее «переформатирование» можно считать и неплохим исходом. Профиль театра планируют сохранить за счет приглашения сбежавших в Европу российских режиссеров, коих сейчас немало.

«Ну что, русскоязычные, вот так они взялись за наше перевоспитание… Программы, созданные по шаблонам посольства США, вся либеральная российская рать на подмостках театра. Думаете, зал не будет полон? У нас переобувшихся полна коробочка. Среди них те, кто лопатой загребал российские и околороссийкие деньги. Их тоже «расстреляют», но уже тогда, когда закончатся все непрогнувшиеся», – написала в своем ТГ-канале молдавская тележурналистка Елена Пахомова.

История с Чеховским театром вполне вписывается в тренд президента Санду на изгнание из Молдовы всего русского. В ноябре прошлого года в страну не впустили российскую делегацию на фестиваль документального кино «Евразия.DOC». В российском МИДе уже выразили озабоченность этим фактом, но в Кишиневе на это не отреагировали.

За этим последовало закрытие 6 русскоязычных каналов, журналисты которых сейчас гастролируют с митингами протеста по Европе. В Молдове на это не обращают внимания. Наоборот, с экранов оставшихся телеканалов звучат все более русофобские речи.

Так, экс-спикер парламента Михай Гимпу заявил, что все беды Молдовы из-за «проклятого советского наследия и конкретно – русского языка». Он предложил отказаться от всего вещания на русском языке.

Собственно этим молдавские спецслужбы последовательно и занимаются. В прошлом году они старательно закрывали русскоязычные сайты, только скандалов, как с телевидением, не было. Также парламент постановил, что избирательных бюллетений на русском языке больше печататься не будет.