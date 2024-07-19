По украинским лекалам: в оккупированной румынами Молдове создан аналог сайта «Миротворец»

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В Молдове создан аналог украинского сайта «Миротворец» с аналогичным доменом – mirotvorets.info.

Как явствует из описания на главной странице, сайт представляет собой базу данных лиц, совершивших или совершающих «действия против национальных интересов Республики Молдова», сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На сайте размещены фото 23 известных персон молдавской политики, среди них экс-президент Игорь Додон, политэмигрант Илан Шор, бывшая и нынешняя главы Гагаузской автономии Ирина Влах и Евгения Гуцул, депутаты парламента Богдан Цырдя, Марина Таубер, Ирина Лозован, Александр Суходольский и Василий Боля, журналист Дмитрий Чубашенко, шоумен Дмитрий Буймистру, бизнесмены Вячеслав Платон и Григорий Кармалак. На каждой фотографии надпись на красном фоне: «Персона нон грата».

В список «агентов Кремля» попала и скандальная журналистка Наталья Морарь, депортированная из России в 2007 году из-за активного участия в проектах российской радикальной оппозиции, организатор прозападного антиправительственного мятежа 7 апреля 2009 года, создавшая прозападный пропагандистский телеканал TV8, немало способствовавшая раскрутке Майи Санду как политической фигуры и её победе на президентских выборах 2020 года.

Тем не менее, в отличие от украинского оригинала, на молдавском «Миротворце», явно по недоработке создателей, не публикуется личная информация, в частности, домашние адреса и номера телефонов фигурантов. Доменный адрес был зарегистрирован в июне текущего года, а какая-либо информация о нем скрыта.

Появление подобного ресурса с изобличением «врагов европейского будущего Молдовы», возможно, связано с деятельностью нового посла Украины в Молдове, маньяка и террориста, экс-главы украинского СНБО Алексея Данилова, а также с освоением выделенных Молдове обещанных госсекретарем США Энтони Блинкеном 135 миллионов долларов для «борьбы с российской дезинформацией».

Ранее аналогичный ресурс с базой данных российских «агентов влияния» был создан в Румынии. Некоторые персоны, такие как Илан Шор и Евгения Гуцул, присутствуют на обоих сайтах.