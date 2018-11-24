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«По украинской нации нанесен апокалиптический удар дьявольскими оружием» – киевский дипломат
Кремль перенял эстафету у “белой и красной империй” в борьбе с украинской нацией, которую Россия на протяжении всей истории рассматривает как потенциальную угрозу своей целостности и существованию.
Такое заявление в ходе парламентских слушаний бывший представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 1932-1933 годах в условиях мира ленинско-сталинский коммунистический режим, за фасадом которого прятался призрак российского империализма, сознательно применял в Украине голод как жесточайшее, абсолютное оружие массового уничтожения, не оставляя миллионам украинцев никаких шансов на спасение. С помощью этого дьявольского оружия украинской нации был нанесен апокалиптический по своим масштабам и последствиям удар”, – утверждает Василенко.
По его словам, сейчас “российский империализм” снова бросил “смертельный вызов, начав против Украины вооруженную агрессию”
“Лучшим памятником жертвам голодомора и всем, кто отдал свою жизнь за свободу Украины, станет победа в навязанной Украине войне, а она непременно будет за нами», – уверен экс-посол.
“Украинскую нацию властные круги обеих империй: белой и красной, всегда рассматривали как системоразрушающий фактор и потенциальную угрозу их целостности и самому существованию”, – сказал дипломат.
Также выступающий затронул тему украинского языка.
“Голодомор стал грубым средством войны против украинского языка – ключевого признака идентичности украинской нации, ее интегральной целостности и единства. Власть «белой империи» боролась против украинского языка путем всевозможных ее ограничений, а власть «красной империи» прибегла к значительным радикальным, а скорее к преступным действиям», – подытожил Василенко.
Ранее Василенко заявил, что миссия Украины состоит в том, чтобы уничтожить Россию.
Также он жаловался на американских ученых, которые не дают “голодомору” переплюнуть Холокост.
Метки: Владимир Василенко, голодомор
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