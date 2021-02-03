По украинскому беспределу: Зеленский прихлопнул неугодные телеканалы

03.02.2021, Севастополь, Платон Беседин

Новости Украины

Вообще, конечно, забавные люди – некоторые украинцы. Ну, таковыми они себя величают. Смотрю, вовсю обсуждают то, как Алексея Навального отправили «за решётку». И при этом ни слова о том, как на Украине, их родненькой, произошло совершенно беспрецедентное событие: без решения суда, а по указу Зеленского решено отключить от эфира три телеканала NewsOne, Zik и 112 (все входят в пул Виктора Медведчука).

Как так отключить? А так, оказывается, можно? Да, можно: просто взять и отрубить телевизионные каналы, которые посмели – да как же так?! – критиковать Его Величество Зеленского и всю президентскую рать. Отрубить даже без видимого повода, а лишь по большому желанию.

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Такое, наверное, возможно лишь где-нибудь в Афганистане и Сомали. Но нет – это центр Европы, и тут такое!

Кто там, кстати, рассказывал о молодом и демократичном Зе? Кто вещал: мол, придёт этот перец с новым мышлением, а не коммунистический отпрыск Порошенко, и покажет всем пример свобод? Вот, собственно, и показал. По беспределу.

Версии тут называются разные. Одни полагают, что каналы отключили аккурат во время суда в России над Алексеем Навальным. Мол, Западу будет не до Украины – вот и быстренько заткнули рты тем, кто посмел критиковать.

Другие, наоборот, полагают, что действовала Европа с Киевом совместно, а именно – Макрон и Зеленский. Ответка пошла за Навального. Вы так с ним?! Тогда отключим каналы российского влияния на Украине.

Всё это – лишь версии. И, да, подводные камни тут, конечно, есть – однако главное объяснение стоит искать, исходя из принципа бритвы Оккама: то есть, самое простое. А именно – Байден плохого не посоветует. Выборы в США оказались самыми гнусными и фальсифицированными в истории. Никто особо даже не заморачивался над тем, чтобы создать хотя бы видимость их легитимности. После чего социальные сети изрыгнули Трампа из своего чрева, наплевав на любую свободу слова. Кто против нас? Тот должен заткнуться! И никто не будет больше изображать видимость демократии.

Так и с Украиной. Телеканалы закрыли, потому что в стране после Евромайдана – беспредел. Потому что последние иллюзии утрачены. Потому что тарифы растут. Потому что бандитизм катастрофический. Потому что гражданская война продолжается. Потому что над страной откровенно потешаются западные кураторы. И вот нужно было просто заткнуть тех, кто посмел говорить об этом.

Всё очень просто. Насколько просто, настолько и цинично.

Вопрос тут теперь, собственно, один. Отреагирует ли на это – хоть как-то – Европа? Сомневаюсь. Что ж, тогда она получит в своём центре версию Сомали. Со всеми соответствующими проблемами. Ведь за всё надо платить. Как, к сожалению, платит сегодня украинский народ.

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