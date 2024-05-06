По украинскому сценарию: у канонической Молдавской митрополии отберут сотни церквей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бессарабская митрополия – неканоническая структура, созданная Румынским патриархатом на канонической территории Русской православной церкви, оспаривает в судебных инстанциях сотни церковных зданий, которыми пользуется каноническая Молдавская митрополия, сообщает провластный телеканал TV8.

Более 800 церквей, которые в 2003 году принадлежали государству, перешли в пользование Молдавской митрополии согласно договору, подписанному митрополитом Владимиром и тогдашним министерством культуры Молдовы при власти президента-коммуниста Владимира Воронина. Посредством документа, подписанного обеими сторонами, Молдавская митрополия обязуется сохранять и защищать эти строения, а также создавать юридические файлы для каждого отдельного прихода.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Бессарабская митрополия в составе Румынского патриархата, считающая себя наследницей церковной структуры, существовавшей в годы румынской оккупации 1918-1940 и 1941-1944 гг., оспаривает этот договор в судебных инстанциях, настаивая на том, что значительная часть этих церквей по праву принадлежит ей. Через месяц Верховный суд поставит окончательную точку.

Впервые структура Румынской церкви оспорила этот договор в 2010 году, после того как Партия коммунистов во главе с Ворониным была отстранена от власти. Суд долгое время не принимал сторону истцов. Однако в последние годы к судебному иску подключилось министерство культуры Молдовы во главе с новым министром Серджиу Проданом.

В Бессарабской митрополии надеются, что в конечном итоге решение будет в ее пользу. Оспаривая соглашение 2003 года, эта структура добивается, чтобы судьбу церковных зданий, как на Украине, решали националистически настроенные приходские общины.

«Бессарабская митрополия владела более чем 60 зданиями в муниципии Кишинев, некоторые из которых были снесены. Некоторые из них сохранились до наших дней, немногие восстановлены, подавляющее большинство находится в руинах. В Республике Молдова нет закона о реституции, поэтому наши усилия безуспешны. Мы ждем акта доброй воли от правительства, чтобы предоставить в эти церковные здания в пользование Бессарабской митрополии и дать нам возможность инвестировать в них, поскольку мы не просто собираемся их использовать, мы хотим их восстановить в первозданном виде. Бессарабская митрополия является жертвой советской власти и имеет полное право быть признанной таковой», – заявил епархиальный секретарь Бессарабской митрополии Константин Олариу.

В настоящее время многие молдавские приходы уже перешли в Бессарабскую митрополию. По словам митрополита Владимира, это связано с финансовыми трудностями, которые они испытывали.

«Я думаю, это из-за того, что многие приходы не имели финансовых средств, в том числе и на ремонт церкви. В Румынии все церкви содержатся на содержании министерства культуры, правительства Румынии и когда священник хочет сделать ремонт в церкви, он обращается к правительству и получает на это согласие. И более того, они получают зарплату, у нас в Молдове нет необходимых ресурсов для ремонта церквей, поэтому мы всегда призываем наших христиан помочь нам, и именно поэтому нас критикуют за более высокие цены на крещения и свадьбы, но мы на эти деньги содержим и здания, которые принадлежат не нам, а государству. Оттуда мы платим и необходимые жалования, и коммунальные услуги»,- сказал митрополит.

Таким образом, церковная ситуация в Молдове всё более скатывается к украинскому сценарию. Между тем, клир Молдавской митрополии своим поведением всё больше напоминает УПЦ перед разгромом. И это касается даже пророссийского крыла молдавских священников.

Так, протоиерей Виталий Шинкарь, который рассматривался как неофициальный спикер пророссийского крыла Молдавской митрополии, выступая в ходе телепередачи «По фактам» на канале Exclusiv TV, заявил, что митрополит Владимир своим письмом поставил Патриарха Кирилла «на место», указав на самостоятельность церковной структуры в Молдове.

«Патриарх забывает, что мы самостоятельны. Наступил момент, когда стоит взбрыкнуться. И митрополит Владимир слегка одёрнул своего суверена. Патриарх для нас всего лишь суверен, под чьей вывеской мы живём», – заявил отец Виталий.

Рискуем предположить, что прогиб под русофобский режим Санду в итоге приведёт к такому же результату, к какому привело «Феофаниевское» отречение УПЦ от Московского патриархата.