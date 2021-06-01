По уровню сложности и изощренности атак русские хакеры на первом месте – Касперский

01.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Российские программисты остаются лучшими в мире, поскольку отечественная система технического образования генерирует множество талантливых специалистов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил основатель и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, отвечая на вопрос, действительно ли регулярно упоминаемые в западных СМИ «русские хакеры» настолько вездесущи.

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«На самом деле все атакуют всех. Главными жертвами, конечно, являются развитые страны, потому что там можно украсть больше. Киберпреступники есть везде — где-то их больше, где-то меньше. В Америке меньше, потому что ФБР их почистило очень хорошо. Но у атак есть национальная специализация. Например, китайскоязычные киберпреступники специализируются на ботнетах. Латинская Америка, то есть испано-португалоязычные мошенники, в основном занимается финансами, мошенничествами с кредитными карточками и счетами. А шифровальщики — специализация русскоязычных криминальных группировок», – рассказал Касперский.

По его словам, есть два типа атак: криминал и шпионаж.

«Если говорить про криминал, то основная масса зловредов, которые атакуют наши гаджеты, написана на китайском языке. Второе место по распространенности делят испанский и португальский языки. И на третьем месте — русский язык. Криминальные атаки, которые исходят от русскоязычных преступников, самые агрессивные в мире», – отметил эксперт.

«Если говорить об уровнях сложности и изощренности атак, русскоязычные хакеры на первом месте. Но и российские программисты остаются лучшими в мире, потому что они из тех же университетов вышли. Российская система технического образования генерирует очень много талантливых, грамотных инженеров. Именно поэтому у нас офис в Москве. Разработка продуктов и технологий у нас почти вся в России, а в офисах за рубежом только продажи, поддержка, маркетинг. Вы нигде не найдете такого количества грамотных инженеров. Ну еще в Израиле и Кремниевой долине, но там их стоимость другая», – говорит Касперский.