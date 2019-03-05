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05.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Финансы
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По уровню зарплат Крым оказался третьим с конца

Средняя зарплата в Крыму намного меньше, чем по Российской Федерации – регион отстает от практически от всех субъектов Южного федерального округа.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила руководитель Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина, .

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Она отметила, что средние доходы по итогам прошлого года в ЮФО составили более 28 тыс. рублей, а Крыма – более 22 тыс. рублей. Севастополь оказался немного выше – здесь доходы закрепились на уровне 23 тыс. рублей.

«Средний показатель по Республике Крым доходов населения в расчете на душу в 18-м году сложился 22,2 тысячи рублей. Мы видим, что по уровню доходов мы не опережаем ни в коей мере Российскую Федерацию – там среднесложившийся уровень доходов составляет 32,5 тысяч рублей. И по уровню доходов мы являемся третьими после Калмыкии и Адыгеи», – заявила Балдина.

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