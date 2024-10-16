По версии CNN Украина все же станет предметом разговора Байдена с европейцами в Берлине

Сергей Рыжов.  
16.10.2024 09:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, США, Украина


CNN сообщает о планах Джо Байдена. По информации амерканского телеканала, президент США во время визита в Германию все таки планирует обсудить с европейскими лидерами поддержку Киева.

По данным источников журналистов, на этой неделе в Германии Байден встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.

CNN сообщает о планах Джо Байдена. По информации амерканского телеканала, президент США во время...

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Лидеры четырех стран планировали встретиться с  Владимиром Зеленским на немецкой авиабазе “Рамштайн”, однако встреча была отменена после того, как Байден отложил поездку из-за урагана “Милтон” в США.

Зеленский на прошлой неделе отправился в турне по европейским столицам, посетив Лондон, Париж и Рим, а завершил его в Берлине переговорами с Шольцем, по итогам которых немецкий канцлер пообещал выделить дополнительно 1,5 млрд долларов помощи Киеву.

Что касается встречи в формате Рамштайн с участием мировых лидеров, то дата ее проведения так и остается неизвестной, отмечает CNN.

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