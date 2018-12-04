По вине правительства Севастополя сорвана и превратилась в посмешище сессия Заксобрания

04.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Сегодняшнее заседание Заксобрания Севастополя было закрыто через час после начала, передает корреспондент «Политнавигатора».

Выяснилось, что на заседание вновь не явились докладчики по заявленным в повестке вопросам из числа чиновников правительства. Это довольно странно, поскольку первым вопросом повестки значился прогнозный план приватизации на три года, на принятии которого настаивает губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

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Он вносил план приватизации в городской парламент четырежды, и трижды депутаты его отвергали. В последний раз по требованию губернатора была срочно созвана внеочередная сессия с единственным вопросом в повестке — о приватизации. Но неожиданно прогубернаторская группа в Заксобрании потребовала перенести рассмотрение на очередную сессию.

Но на очередную сессию, как уже упоминалось, не явился докладчик — замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Константин Зимин.

«Это тем более странно, что коллеги говорили, что необходимо рассмотреть вопрос на внеочередном заседании. Непонятно, почему докладчик не пришел сегодня на заседание Заксобрания. Но делать нечего. Предлагаю исключить из повестки дня», – прокомментировала ситуацию спикер Екатерина Алтабаева.

Странно повели себя прогубернаторские депутаты. Они уверяли, что докладчики вот-вот подойдут и просили объявить перерыв. Но когда план приватизации и следующие три вопроса были сняты с повестки, депутаты-сторонники Овсянникова вытащили свои карточки из системы, и оказалось, что кворума нет.

«У части депутатов, которые не желают продолжения пленарного заседания, отсутствует понимание нашей ответственности перед городом», – сказал депутат Вячеслав Горелов.

Екатерина Алтабаева продолжала уговаривать коллег рассмотреть хотя бы те вопросы, где в качестве докладчиков фигурируют сами депутаты.

«Еще раз призываю к взвешенному подходу. Если мы с вами сейчас изменим порядок рассмотрения вопросов, то сможем рассмотреть те, по которым докладчики в зале. Это доступный способ преодолеть то недоразумение, которое возникло. Я бы не прерывала работу, потому что у нас сегодня очень напряженная повестка дня. Все вопросы жизненно важны для Севастополя», – сказала Атабаева.

Неожиданно сторонники губернатора сменили тему и стали утверждать, что чиновники правительства не явились якобы в знак протеста против того, что депутаты ущемляют права журналистов. Это прозвучало странно, потому что журналисты работали в том же режиме, что и на других заседаниях, когда сотрудников правительства это вполне устраивало.

Заседание пришлось закрыть из-за отсутствия кворума.

«Сегодняшнее заседание, приходится это констатировать, стало посмешищем в чистом виде. Хотя вообще-то власть должна работать, а не устраивать какие-то шоу. Очень жаль, что мы до этого дошли», – дал свою оценку событиям Алексей Чалый.

Поведение правительства города можно трактовать как просто странное или как коварное. Детскую манеру обижаться на несговорчивых депутатов губернатор Овсянников усвоил давно. Он уже отзывал своего постоянного представителя из Заксобрания и запрещал своим подчиненным ходить туда с отчетами. Возможно, случившееся сегодня — продолжение этой инфантильной стратегии.

Но вероятны и варианты. Отметим, что чиновники по приказанию губернатора игнорируют не только заседания городского парламента, но и заседания бюджетной комиссии. А там рассматривается самый конфликтный для двух ветвей власти вопрос. Заксобрание приняло бюджет на следующий год без поправок Овсянникова, и губернатор пообещал наложить на него вето. Севастополь может остаться без бюджета. Где же, как не в профильной комиссии искать компромисс.

Нежелание это делать может свидетельствовать о том, что чиновники каким-то образом решили обойтись без депутатов и так решить свои проблемы и с бюджетом, и с приватизацией. Слухи о возможном роспуске Заксобрания ползут по Севастополю уже несколько месяцев.