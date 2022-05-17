По вине своего командования погибли сотни тяжелораненых «азовцев»
капитуляция боевиков, заблокированных на мариупольском комбинате «Азовсталь», была лишь вопросом времени.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
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«После установления надежной блокады капитуляция на «Азовстали» группировки националистов и военных Украины стала просто делом времени. Именно поэтому было принято решение не штурмовать завод, а заняться его методичной осадой. Всё дальнейшее сопротивление остатков украинских сил было полностью бесполезным и бессмысленным, нацеленным на медиакартинку и пропаганду, а не на военный эффект», – сказал аналитик «Известиям».
По его словам, стартовавший 16 мая вчерашняя сдача в плен раненых «азовцев» – это только начало.
«Сдавшиеся в Мариуполе в начале апреля более тысячи украинских морпехов получили всю положенную в таких случаях помощь. А десятки, а может, и сотни тяжелораненых с «Азовстали», которых отказались выпустить свои же, так и умерли в подземельях завода без всякого смысла в грязи и антисанитарии, стали инвалидами.
В этом вина как непосредственного командования боевиков «Азова», так и их киевского руководства, которое максимально оттягивало момент капитуляции и скармливало им байки про возможность эвакуации вертолетами и кораблями», – подытожил Шурыгин.
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