По вине своего командования погибли сотни тяжелораненых «азовцев»

17.05.2022  12:56 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

капитуляция боевиков, заблокированных на мариупольском комбинате «Азовсталь», была лишь вопросом времени.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

капитуляция боевиков, заблокированных на мариупольском комбинате «Азовсталь», была лишь вопросом времени. Об этом, передает...

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«После установления надежной блокады капитуляция на «Азовстали» группировки националистов и военных Украины стала просто делом времени. Именно поэтому было принято решение не штурмовать завод, а заняться его методичной осадой. Всё дальнейшее сопротивление остатков украинских сил было полностью бесполезным и бессмысленным, нацеленным на медиакартинку и пропаганду, а не на военный эффект», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, стартовавший 16 мая вчерашняя сдача в плен раненых «азовцев» – это только начало.

«Сдавшиеся в Мариуполе в начале апреля более тысячи украинских морпехов получили всю положенную в таких случаях помощь. А десятки, а может, и сотни тяжелораненых с «Азовстали», которых отказались выпустить свои же, так и умерли в подземельях завода без всякого смысла в грязи и антисанитарии, стали инвалидами.

В этом вина как непосредственного командования боевиков «Азова», так и их киевского руководства, которое максимально оттягивало момент капитуляции и скармливало им байки про возможность эвакуации вертолетами и кораблями», – подытожил Шурыгин.

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