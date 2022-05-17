Под вопли о «перемоге» харьковские власти решили погреть руки

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Новости Украины

В Википедии появилась статья, в соответствии с которой битва за Харьков уже закончилась, причем победой Украины.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет известный харьковский блогер, политический психолог Александр Кондрусик.

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При этом в Википедии даже конкретные даты и цифры имеются. Кроме того, в украинских СМИ говорится, что в Харьков вернулись около 600 тысяч человек мирного населения, мирная жизнь налаживается, а для харьковчан все складывается самым наилучшим образом.

Думается, немного правды в эту вакханалию фантастики и параллельной реальности от нынешних официальных властей внести не помешает, чтобы элементарно помочь доверчивым потребителям информации немного спуститься на землю.

Начнем с рассказа о том, как в Харькове считают разрушенные дома и показывают «зверства русских.

Мэр города Александр Терехов упорно продолжает рассказывать о тысячах разрушенных жилых зданий в городе. Что самое интересное в этой всей истории? В большинстве заявленных разрушенных от обстрелов домов лишь отсутствуют стекла, что происходит, как правило, при воздействии взрывной волны, но ни разу не от прямых попаданий.

Догадываюсь, почему Терехов со своей командой делают именно так. Преследуются как минимум две цели. Во-первых, создать образ русского монстра-разрушителя. Но все же в большей степени налицо намерение душевно попилить бюджеты на восстановление «разрушенных» зданий. Вот и записывают туда всё подряд.

Руководитель военно- гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов на фоне «разрушенного» здания. Окна застеклить, и здание восстановлено! По документам его, естественно, с фундамента будут отстраивать…

Наивные местные элитки все ещё верят в чудо, что в Харькове все будет, как раньше, что они останутся при власти, при своих должностях и продолжат пилить бабло, которое у города всегда водилось. Только в прошлом году бюджет Харькова составлял почти 14 миллиардов гривен — как видим, есть чему к ручонкам прилипнуть.

Ну и как не вспомнить о пресловутых «зверствах» Приведу два примера для сравнения. Когда ещё в начале марта солдаты РФ зашли в Липцы, через несколько дней они взяли местного патриота Антошу. Антоша оказался корректировщиком огня, и военные РФ, вычислив его по соцсетям, естественно, за ним пришли и забрали «на подвал».

Ещё один «разрушенный» жилой дом на Северной Салтовке.

Как ни странно, позже его отпустили с богом, не причинив абсолютно никакого вреда. Местные поговаривают, что отпустили его потому, что когда его уводили на подвал, он буквально наложил прямо в штаны то, что принято делать в специально отведенных для этого местах. В общем жив остался патриот и даже на свободе, чего не скажешь об Олеге Новикове – харьковском блогере, который написал в Фейсбуке пост вечером, а утром следующего дня за ним пришли из СБУ, и он больше месяца уже находится в СИЗО, что с ним и каковы его перспективы до сих пор ничего неизвестно.

Вот такие две разные истории о свободе слова на Украине и о том, где ты окажешься, если реально поверишь в существование этой свободы.

Ну и на закуску, как говорится. На сегодняшний день в Харькове бензин стоит 80, газ – 35 -40 гривен, бюджетникам выплачивают 2/3 зарплаты, хлеб белый черствеет уже на следующий день, что говорит о качестве муки, из которой он выпекается.

В общем холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Прилетов по городу практически нет, зато из города стреляют регулярно, и как обычно – из жилых кварталов.

Хочется подвести итог по поводу информационной компании о возвращения харьковчан в город – я назвал бы эту их компанию так: ХАРЬКОВЧАНЕ, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ – НАМ НУЖЕН ЖИВОЙ ЩИТ!

Кажется, украинская власть – и центральная, и на местах – дошла уже до высшей степени цинизма.