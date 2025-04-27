«По всей стране бусификация, а воевать нечем» – украинский эксперт вызвался «уничтожить каждого россиянина»

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Украинское руководство выделяет слишком мало средств на ВПК, из-за чего армии не хватает дронов для прочного удержания позиций.

Об этом на канале Politeka заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Финансирования ВСУ всё равно недостаточно. 80% всей российской техники поражается нашими дронами собственного производства. Наши предприниматели, а их сейчас более 800 зарегистрированных, готовы обеспечить армию вот этими дронами, которые и аэророзведка, и FPV, и дронами типа Баба-Яги, всё готовы сделать. Не хватает одного – финансирования. То есть у нас Национальный банк, Министерство финансов, наши комитеты, бюджетный, налоговый комитет, комитет по обороне, министр обороны – просто не хотят, ну не выделяют деньги. По какой причине – непонятно. Нам дают больше 50 миллиардов евро помощи в этом году, это больше 2 триллионов гривен, почему мы на вооружение тратим всего 488 миллиардов? Вот на ЗСУ в бюджете 488 миллиардов. Мне этого не понятно», – сказал Себастьянович.