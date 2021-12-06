По всей Украине громят еврейские символы

06.12.2021  13:58 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вандализм, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

На протяжении еврейского праздника Ханука, длившегося с 28 ноября по сей день, в разных городах Украины было совершено не менее шести нападений на установленные в честь этого события конструкции.

Об этом сообщили в Telegram-канале Объединённой еврейской общины Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На протяжении еврейского праздника Ханука, длившегося с 28 ноября по сей день, в разных...

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Только за эти выходные имели место несколько случаев вандализма. Так, в Ужгороде вандалы сбросили в реку ханукальную Менору (семисвечник), которая была установлена на площади Театральной неподалеку от областной филармонии.

При этом рядом с конструкцией была обнаружена нарисованная свастика, на которую наклеена листовка, обвиняющая евреев в «голодоморе».

Также имел место инцидент в Кривом Роге – вотчине украинского президента Владимира Зеленского. Там в центре города во время уличного концерта один из фанатов залез на установленную Ханукию (девятисвечник) и зажёг факел.

В Ровно на центральной площади был совершён акт вандализма. Неизвестные разбили ханукальные светильники на Меноре. Также вандалы повредили распределительный щит.

По информации еврейской общины, на Украине это уже шестой случай антисемитского нападения за текущую Хануку.



Во всех случаях полиция ограничивалась статьёй о хулиганстве или составлением админпротоколов.

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