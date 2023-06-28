По южному берегу Крыма прокатилась волна заукраинской вакханалии

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Подлинный марафон порывов «украинского патриотизма» прокатился по курортным городам Крыма.

Участники вакханалии, как на подбор, – любители горячительных напитков, ведущие себя под их воздействием по принципу «что у трезвого на уме», а на утро – терзающиеся угрызениями совести (насколько искренне – судить читателю).

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Судаке «зеленый змий» вдохновил 39-летнего мужчину провозгласить свою проукраинскую позицию во всеуслышание на одной из центральных улиц. Протрезвление и беседа с правоохранителями помогли признать свою неправоту.

«Я, Сафонов Александр Васильевич, 14.04.1984 года рождения, находясь в городе Судаке по улице Коммунальная в алкогольном опьянении дискредитировал Вооружённые силы Российской Федерации 24.06.2023 года, о чём очень сильно сожалею и впредь обещаю такого не повторять», – заверил задержанный.

В Алуште гражданин решил выразить свои взгляды в эпистолярном жанре – расписал стены лифта и подъезда лозунгами.

«Я, Ракин Алексей Григорьевич, 1982 года рождения, родился в городе Алушта, осуществлял противоправные деяния, направленные на публичную критику, дискредитацию, оскорбления отдельных институтов общества, в частности – органов государственной власти и управления, отдельных представителей, государственных деятелей. Осознаю свою вину, приношу искренние извинения и обязуюсь в будущем такого не совершать», – пояснил он после поимки и профилактической беседы.

В Ялте среди ночи два отдохнувших джентльмена решили под окнами жилых домов исполнить гимн Украины. На замечания не реагировали, только на наряд полиции. Покаянного видео еще не было, видимо, нужно дождаться деинтоксикации. Однако уже известно, что любители «Ще не вмерлы» получили несколько суток ареста.