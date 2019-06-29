По законопроекту Минобороны РФ Порошенко может остаться без конфетного завода

29.06.2019

Минобороны России предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ отдельной статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и военных памятников.

Наказание за вандализм или действия «чёрных копателей», в зависимости от тяжести нанесённого ущерба, должно составить 3 млн рублей штрафа или 5 лет лишения свободы. Информация о том, что военным ведомством России подан соответствующий законопроект в Госдуму, появилась в СМИ 20 июня.

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Если закон будет одобрен на парламентских слушаниях, в чём мало кто сомневается, учитывая социальную остроту проблемы и авторитет Министерства обороны России, к уголовной ответственности будут привлекаться вандалы и нелегальные копатели, разоряющие не только памятники и места захоронений защитников Родины, но также места захоронений солдат вражеских армий на российской земле, что вполне справедливо.В отличие от лимитрофных ушлёпков и необандеровцев, народ России с мертвыми врагами не воюет.

28 июня стало известно о новой поправке к законопроекту о защите военных памятников и захоронениях, выдвинутой министром обороны России Сергеем Шойгу. Глава российского военного ведомства предлагает распространить действие будущего закона не только на внутренних, но и на зарубежных вандалов.

Озвучивая своё предложение, генерал армии Шойгу заявил, что наказанию подлежат не только непосредственные разрушители и осквернители памятников и захоронений, но также вдохновляющие их на «подвиги» государственные и общественные деятели, а также чиновники, не желающие привлекать к ответственности упоротых борцунов с памятью советских воинов-освободителей.

По мнению Шойгу, все эти активные и пассивные негодяи не должны иметь права вести бизнес и зарабатывать деньги в России. Мрази не имеют права въезда в Россию, а раз уж въехали – должны ответить по всей строгости закона.

На все эти замечательные инициативы Минобороны России хочется сказать: «Наконец-то! В добрый путь!» И в то же время: «Почему эти инициативы не были выдвинуты по крайней мере четверть века назад?»

Тема защиты военных памятников и захоронений советским солдатам-освободителям не просто назрела – она давно перезрела. Пока в недрах российской власти вырабатывалось это долгожданное решение, культурно-историческое поле таких государств, как Польша, Чехия, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва практически до блеска зачищено от памятников советским солдатам.

Пять лет назад к идиотизму «младоевропейцев» присоединилась Украина, настолько преуспевшая в манкуртизации подрастающего поколения и оболванивании взрослых, что потомки героев Великой Отечественной с диким гиканьем и под одобрительные возгласы бандеровских рагулей сносят памятники своим предкам и радостно гадят на дедовы могилы.

Полагаю, последней каплей, переполнившей чашу терпения российского Минобороны и его руководства, стал снос памятника Жукову в Харькове понаехавшими со всей Украины бандерлогами.

Верное политике непротивления злу руководство Харькова во главе с Гепой отреагировало на этот акт вандализма в своей фирменной манере: пробурчало что-то невнятное под нос, пообещав как-нибудь после дождичка в четверг восстановить памятник прославленному советскому маршалу. Но о том, чтобы воспрепятствовать вандалам рушить бюст Жукова, арестовать и привлечь к ответственности мразей у харьковского руководства и речи не было.

Кроме того, сообщение о принятии нового закона о защите военных памятников и захоронений является чётким сигналом правительству Латвии. В настоящий момент судьба мемориального комплекса Освободителям Риги от фашистской оккупации повисла на волоске.

Новое руководство Риги лицемерно оставило вопрос о сносе мемориала на усмотрение граждан: если на сайте общественных инициатив соответствующая петиция наберёт 10 тысяч подписей, то городские власти «умоют руки» и с чистой совестью передадут вопрос о демонтаже в набитый фашиствующими неадекватами парламент республики. Дескать, «это не мы – так народ Латвии пожелал!»

Пока мэром Риги был Нил Ушаков, ему удалось снимать с повестки постоянно ставящийся нациками вопрос о сносе мемориала, прекрасно понимая, к каким взрывным последствиям может привести реализация нацистских хотелок в городе, где русских нельзя назвать меньшинством.

Другое дело – небольшие города, где русских осталось исчезающе мало. В них некому противостоять националистическому вандализму. Местные латыши к сносу советских памятников относятся апатично или уныло-одобрительно.

Так, в августе 2016 года в маленьком прибрежном городке Лимбаже нацики, без всяких протестов со стороны горожан, с помощью экскаватора снесли памятник погибшим советским морякам, защитникам города.

Мемориал Освободителей Риги нацистские упорыши предлагают взорвать с помощью сапёров латвийской недоармии. Общественности не вредно узнать имя-фамилию мрази, продавливающего уничтожение взрывом мемориала: «активист» Угис Полис, автор петиции по сбору подписей.

Несмотря на то, что у России с прибалтийскими республиками, Польшей, Чехией и другими странами существует договор об охране военных памятников и захоронений, более-менее работают только его положения, касающиеся охраны захоронений советских солдат. По крайней мере, сносить их не покушаются (поскольку снос военных кладбищ – дело вонючее, а не благодаря благородству тамошних властей), а осквернённые вандалами могилы приводят в порядок за счёт муниципалитета или просто порядочные граждане, испытывающие чувство благодарности к людям, отдавшим жизни за их свободу и независимость.

В Болгарии памятник воинам-освободителям раскрасили в героев комиксов

В остальном, мерзавцы находят лазейки в договоре, чтобы дать волю своему внутреннему Герострату. Так, ответственные лица в Латвии готовят демонтаж мемориала Освободителей Риги, делая не обезображенное интеллектом лицо на публике, будто бы в договоре чётко не прописано, что такое мемориал. Дескать, «торчит тут какая-то груда камней, честным европейцам жить мешает».

Сам факт, что новый закон о защите военных памятников и захоронений советских солдат за рубежами России принят на рассмотрение в Госдуме, способен охладить пыл вандалов всех мастей.

Так, уже страдающей от сворачивания Россией транзита и другой приносящей прибыль деятельности, Прибалтике, придётся сто раз подумать, прежде чем подгонять бульдозер (не говоря уже о группе сапёров с тротилом) к мемориалу воинам-освободителям.

Снос небольшого памятника выльется в очередные материальные потери и возбуждение уголовных дел по всей вертикали. Под раздачу попадут и активные, и пассивные борцуны с памятью победителей фашизма.

Судя по всему, новый закон должен крепко ударить не только по Гепе с его чуткой к политической конъюнктуре дупой, но и по мразям более крупного калибра. К примеру, автор и вдохновитель законов «о десоветизации» и отмене празднования Дня Победы 9 мая, Порошенко, может попрощаться со своим конфетным заводиком в Липецке.

Если верить приходящим из Украины новостям, заводик и прочие прибыльные цацки ему больше не понадобится: новая власть в Киеве намерена стереть Петю в пыль ради самоутверждения, пиара и просто из личной неприязни. Благо, преступная деятельность бывшего укропенфюрера в помятых штанах видна по всей Украине. Во всяком случае, лишить бизнеса и недвижимости в России и российском Крыму Порошенко и других негодяев, активно проталкивающих бандеровщину в общественное сознание, было бы справедливо. Увидеть их за решёткой – вообще бальзам на душу. Теперь дело только за российскими законодателями.