По заветам фюрера: в Германии призвали парализовать экономику США – и «взять полную ответственность за Украину» 

Европе нужно быть готовой к нанесению болезненных экономических ударов по США и взятию на себя полной ответственности за поддержку Киева в войне с Россий.

Об этом пишет влиятельный немецкий журнал «Шпигель», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В статье говорится, что Дональд Трамп мечтает расширить границы США, признав это в инаугурационной речи.

«Сегодня очевидно, что в своем империализме он не останавливается даже перед партнерами, превращая Соединенные Штаты из гаранта безопасности – в прямого противника Европы. Политика Трампа во многом перекликается с действиями Владимира Путина и Си Цзиньпина: все трое стремятся к разделению мира на сферы влияния, где великие державы господствуют без ограничений, игнорируя международное право», – нагнетает немецкое издание.

Авторы считают, что если Европа хочет выжить в «джунглях империй», ей придется отказаться от роли пассивного наблюдателя.

«Поскольку на американский зонтик больше нельзя полагаться, Европе нужен собственный щит. Это может быть либо расширение французской ядерной доктрины на весь ЕС, либо создание собственного ядерного потенциала коалицией во главе с Германией. Это потребует пересмотра Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но бездействие делает континент беззащитным перед Путиным, который держит палец на кнопке запуска 1700 российских ядерных боеголовок», – продолжает агитировать издание.

Кроме того, предлагается новый альянс, ядром которого станут Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша «и, в идеале, Украина, которая сегодня обладает самой большой и наиболее закаленной в боях армией на континенте».

Указывается, что ЕС может нанести ответный удар по США через финансовые и цифровые инструменты. Например, SWIFT.

«Ключевой узел глобальных платежей расположен в Бельгии. Его использование в качестве политического оружия может парализовать международные транзакции США. Бундесбанк может вывести 1236 тонн золота, хранящихся в Федеральной резервной системе США в Нью-Йорке», – грозит американцам немецкий журнал.

Отмечается, что дальнейшая иллюзия партнерства с Трампом «может стать фатальной».