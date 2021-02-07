По заветам Ильича: соцсети выступили не только пропагандистом, но и организатором протестов

10.02.2021, Москва, Елена Острякова

Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ приняла заявление о недопустимости участия интернет-компаний в организации и проведении несанкционированных протестных акций.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В заявлении в частности говорится, что источником распространения среди граждан Российской Федерации призывов к массовым беспорядкам были такие интернет-платформы, как «фейсбук», «твиттер», «инстаграмм», «телеграмм», «тикток». Во время проведения протестных акций на интернет-платформах публиковались открытые призывы к массовым беспорядкам и инструкции по участию в них. Целенаправленно завышались цифры о числе их участников, размещались ложные сведения о случаях насилия со стороны правоохранительных органов. Публиковались в открытом доступе персональные данные их сотрудников, нагнеталась ненависть в отношении граждан, не поддержавших массовые беспорядки», – сказал Пушков.

Он особо подчеркнул, что на некоторых сетевых платформах велись просто кампании травли тех людей, которые критически относились к этим несанкционированным акциям.

«Были также зафиксированы случаи ограничения распространения общественно значимой информации. Новый важный момент состоит в том, что были случаи целенаправленной работы самих интернет-компаний по содействию протестной активности.

То есть, они выступали не просто пассивными носителями информации, но и сами использовали технологии приоритезации, навязывания пользователям недостоверного контента.

Персональные данные зарегистрированных на интернет-платформах граждан целенаправленно использовались для манипуляции их сознанием в целях их мобилизации на радикальные действия.

Интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств», – сказал Пушков.

Он сообщил, что Роскомнадзор вызвал представителей этих интернет-платформ. Они будут оштрафованы.

«Временная комиссия считает нужным подумать об усовершенствовании российского законодательства, с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан на противоправные действия. И предлагает систему: от штрафов в кодексе об административных правонарушениях до возможной временной или постоянной блокировки интернет-платформ в случае, если будут злостные нарушения российского законодательства», – сказал Пушков.