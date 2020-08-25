25.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Победа белорусского майдана обернётся позорным конфузом для «европейской» Украины


Если Белоруссия в случае перехода на проевропейский курс оперативно осуществит соответствующие реформы, украинские элиты потеряют возможность объяснять свою недееспособность, ссылаясь на «страну-агрессор» и прочие поводы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас скажу несколько парадоксальную вещь, но всё, что происходит в Белоруссии, это крайне неприятно для Украины. Потому что, если и когда проевропейский курс в Белоруссии победит, в этой чистой и компактной стране могут быстро пройти европейские реформы, и украинские элиты потеряют возможность постоянно ссылаться на объективные обстоятельства, из-за которых в Украине реформы не проводятся.

На самом-то деле они хотят воровать, а реформы не проводить. Всё время ищется повод – страна-агрессор и всякое другое», – сказал Белковский.

Со своей стороны заметим, что успехи «советской» Белоруссии на фоне нищей «европейской» Украины смотрятся ещё парадоксальнее.


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