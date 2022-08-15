«Победа даёт лучшее понимание музыки» – французский доброволец в ДНР

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Новости Украины

Музыкантам и другим творцам в нынешнее время нужно брать пример со своих коллег, которые во время Великой Отечественной войны ушли воевать, чтобы после Победы вернуться к профессии с новым пониманием музыки.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал оперный певец Донецкой государственной академической филармонии, французский ополченец Франсуа Модеме.

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Уроженец Франции, департамента Об, региона Шампань – Модеме уже семь лет живёт в Донецке. На Родине окончил военную академию, служил в элитных частях – воздушной пехоте.

В 2015-м приехал в Донбасс воевать за Новороссию. Служил в легендарной «Пятнашке». Потом преподавал французский язык в одном из донецких вузов, поступил в Донецкую музыкальную академию. Работает в филармонии – поёт. С началом спецоперации пошёл добровольцем на фронт.

«ПолитНавигатор»: Как для вас началась спецоперация?

Франсуа Модеме: Спецоперация – это конечно был сюрприз. Было понимание, что это большое событие. 24 февраля в 8 утра я уже прибыл на место сбора. Половина присутствующих – это добровольцы, приехавшие не по повестке. После того, как нас оформили в подразделение, часть людей проходили обучение, а из тех, у кого был боевой опыт, собрали роту и отправили на боевые.

Восьмого марта мы прибыли в Мариуполь, девятого пошли на штурм. Там на левом берегу был «Гошанский» – это отдельная рота в нашем батальоне, названная из-за позывного одного человека. Мы за четыре дня осуществили значительный прорыв. Нам нужно было занять позицию, откуда работали пулемётчики и снайпера «Азова».

Потом на наши позиции зашёл 9-ый полк, и мы вернулись к остальным ребятам из нашего батальона, они находились на левом берегу Мариуполя. Мы зачищали проспект Победы, который ведёт к «Азовстали». Это заняло почти 3 месяца.

Также в беседе Модеме рассказал, что мнение о том, будто все европейцы поголовно за Украину, сильно преувеличено.

ПН: Общаетесь ли с кем-то из Франции? Как западные СМИ преподносят события здесь?

ФМ: Общались с родственниками, знакомыми. Они гордятся тем, чем я здесь занимаюсь. Фейки – это обычные методы работы для западных СМИ. Им не нужна правда, им необходимо раскручивать какие-то истории, чтобы создать нарратив. Эффективность таких фейков уже низка.

ПН: Но это же влияет на общую картину происходящего здесь в глазах населения западных стран?

ФМ: Большинство народов европейских стран, они за нами. Они знают, что русский народ – это великий народ, дружелюбный. И когда это всё закончится, всё вернётся на круги своя. На самом деле, народу Франции хочется жить своей жизнью, они не переживают о судьбе так называемой Украины. И что им в будущем необходимо будет дружить с Россией заново, будто ничего не произошло.

Французский доброволец рассказал о своих коллегах из филармонии, которые с началом СВО попали на фронт.

ФМ: Многих призвали. Ребята очень хорошо себя проявили. Многие уже сейчас имеют офицерские должности.

ПН: Музыканты – люди творческие, а теперь этими музыкальными руками сейчас нужно автомат держать. Не боятся ли они потерять свои навыки?

ФМ: Нужно брать пример тех, кто во время Великой Отечественной войны ушли воевать и долго не играли на инструментах. Но после Победы они вернулись к профессии. Более того, они стали лучше понимать музыку, потому что душа расширилась. И после перерыва, после того, как человек прошёл трудный путь, для души, и он из-за этого лучше понимает, что такое музыка.

ПН: То есть война может пойти на пользу музыкантам, несмотря на тяжёлые физические нагрузки?

ФМ: Она случайно даёт человеку более сильное понимание жизни и оттого, что лучше понимает музыку.

«Тайру» обменяли, а наших убили. Это нельзя забывать».

ПН: Из ваших коллег, ушедших воевать, не все вернулись домой.

ФМ: Увы, три сотрудника филармонии погибли. Это Звягинцев – джазовый пианист, Спивак – флейтист и Станиславский – контрабасист. Мне очень жаль, потому что они в первой половине марта попали в плен к «Азову». Они не дожили до конца марта, их убили в плену. Убить музыкантов…

Мы обменяли «Тайру», якобы певицу, а наши музыканты – профессиональные, академические, в плену, их убили. Это нужно не забыть и наказать виновных, когда придёт время.

Также Франсуа Модеме поделился планами на будущее.

ПН: Вы артист, и человек в ДНР достаточно медийный. Не думали ли вы о том, чтобы реализовать себя здесь в профессии журналиста?

ФМ: Я, в первую очередь, хотел быть музыкантом. Но если бы я стал журналистом, то я бы хотел говорить с людьми об искусстве, истории, философии, взглядах на жизнь. Если смотреть с этого ракурса, то – да, я хотел бы стать журналистом.

В ближайшем будущем планирую выступать, петь, в том числе в военных частях. Но это только половина моей деятельности. Я хочу начать заниматься гуманитаркой и помогать на фронте.