29.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на новые обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году затребовал у ФБР все материалы американских спецслужб, где встречается его имя. Такой запрос соответствует букве закона США.

«Дело, инициированное Робертом Мюллером против компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» в 2018 году (о якобы имевшем место вмешательстве и оказании влияния на выборы президента США в 2016 году), полностью развалилось в американском суде и было в спешке закрыто, когда выяснилось, что какие-либо доказательства вины отсутствуют, а все «улики» были грубо сфальсифицированы», — подчеркнул Пригожин.

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Борьба спецслужб США с «российским вмешательством» стоила американцам почти 30 миллионов долларов, но оказалась безрезультатной. Специальный прокурор Роберт Мюллер покинул свой пост, не сумев уличить бывшего президента США в связях с Россией.

Практически сразу после победы Трампа над Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году спецслужбы Америки начали говорить о «руке Кремля», вынудив Конгресс заметно увеличить их финансирование.

Однако в суде обвинения в адрес России и компании Пригожина Concord Management and Consulting не были подкреплены доказательствами. Сам Пригожин уверен, что никакими другими доказательствами, кроме скриншотов из соцсетей, спецслужбы не располагают.

Невиновность российской стороны также доказывают действия Министерства юстиции США, которому для открытия уголовного дела против России и компании «Конкорд» пришлось добавить новую уголовную статью о «заговоре с целью обмана США».

О махинациях американских властей в ходе выборной кампании 2020 года в своем новом расследовании рассказывает Федеральное агентство новостей.