Победа Лукашенко чревата хаосом для страны

06.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Если президентом Белоруссии в очередной раз станет Александр Лукашенко, страна погрузится в сильные митинги и акции протеста.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что главный конкурент Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, уже заявила, что не признает свое поражение.

«С очень большой вероятностью сильные протестные выступления будут. Не факт, что это будет конкретное подобие украинского Майдана, но будут многотысячные и могодесятитысячные выступления. Уровень недовольства очень серьезные, даже тот митинг Тихановской, который был 31 июля, там, да, 64 не 64, но тысяч 30 там было точно.

По минским меркам это очень серьезно и, как правило, самые серьезные выступления у нас в день выборов или после выборов, поэтому и народ, очень многие будут настроены агрессивно. Тем более, что сама Тихановская уже сказала, что признавать результаты выборов, если там будет победа Лукашенко, она просто не рассматривает такой вариант, она отказывается признать свое поражение», – заявил Агафонов.