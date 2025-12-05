Победа над Россией оказалась ничем не подкрепленными иллюзиями, – трезвый голос в Бундестаге
Запад переоценил возможность Украины нанести поражение России, и сейчас переговорные позиции стали значительно хуже, чем были раньше.
Об этом с трибуны Бундестага заявил депутат Сёрен Пеллманн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Еще до 2022 Украина, на самом деле очень богатая природными ресурсами и земельными угодьями, превратилась в самую бедную страну в Европе. Так что стратегический потенциал с самого начала оценить было очень сложно. Краткосрочные украинские победы в 2022 году изначально заставили многих считать желаемый исход войны вполне достижимым. Призывы западных государств ко все новым санкциям и все новым поставкам оружия, многим из них, казались более уместными, чем переговоры», – напомнил Пеллманн.
Политик считает, что срыв переговоров в Стамбуле в 2022-м году стал катастрофой для Украины:
«Хотя шансы на успех переговоров в то время можно рассматривать по-разному, срыв переговоров был катастрофой для всей страны, которая терпит бедствие.
Окно военных возможностей военных закрылось, Россия адаптировалась к ситуации, сгруппировала войска, военный импульс изменился. Теперь стало бесконечно труднее вести наступающего противника к окончанию войны, с таким количеством санкций и военной помощи для Украины. Стратегия военного восстановления, скажем честно, потерпела неудачу…
Надежды на внутренние перемены в России также разбились. Эти упрямые цели основывались в основном на западных иллюзиях, а не на военных и, уж тем более, не на политических фактах. Вместо заявленной лучшей переговорной позиции Украины долгое время оставалась только проигрышная оборонительная борьба».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: