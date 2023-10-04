«Победа одна – и для тех, кто за СВО, и кто против» – военкор Коц

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Герои СВО должны стать новой политической и социальной элитой России, основой идеологии, без которой нет победы в этом цивилизационном конфликте с Западом.

Об этом заявил российский военкор Александр Коц на презентации своей книги «500 дней поражений и побед. Хроника СВО глазами военкора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прозвучал вопрос о том, чем военкор считает СВО РФ на Украине – гражданской войной или цивилизационным конфликтом.

«Она начиналась как гражданская война. Сейчас это конфликт уже на выживание. Конфликт на сохранение нашей государственности. Есть модное такое слово экзистенциональный конфликт – да, вот он сейчас именно такой. Есть такой избитый штамп, что мы воюем против коллективного Запада, но если разобрать этот конфликт по кусочкам, так оно и получается, к сожалению. И у нас просто нет другого пути, кроме как побеждать. Поддерживаешь ты СВО, не поддерживаешь, нравится тебе это или не нравится, просто выхода другого нет, вот и всё», – ответил Коц.

Отвечая на ещё один вопрос, военкор отметил, что при всём вышесказанном России не хватает идеологической основы. И именно СВО, по его словам, может стать её стартом.

«Идеологии у нас в стране нет. 9 мая, День Победы – это наш священный праздник, но это не идеология. Идеология, конечно, нужна. Строить идеологию нужно прямо сейчас на примере героев Специальной военной операции. Герои СВО должны стать новой политической и социальной элитой нашей страны. Но, насколько я вижу, эта работа не ведётся. Ведётся работа по популяризации каких-то знаковых событий, знаковых личностей, занятых СВО, идеология на этом, к сожалению, не выстраивается, но это вопрос всё-таки государственный, это вопрос немножко не ко мне», – сказал военный журналист.