Победа партии Санду ставит Молдову на грань войны с Приднестровьем

13.07.2021, Москва, Владимир Гладков

В Приднестровье может повториться ситуация, которая произошла с российскими солдатами-миротворцами в 2008 году в Южной Осетии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обеспокоен будущим Республики Молдова, потому что Майя Санду, получив такую поддержку и возможность формировать в один голос правящую коалицию, даже ей коалиция не нужна, она начнёт проводить ту политику, о которой говорила неоднократно. Это не просто разворот на Запад, это разговоры, и я боюсь действия, о потере государственного суверенитета. То есть, речь идёт о том, что Румыния поглотит Молдавию. Это то, что называется патриотизм в кавычках», – сказал Стариков.

«Из этого вытекают огромное количество печальных последствий, в том числе и для нас с вами, а именно: как только становится понятным, что Молдавия как государство прекращает своё существование, возобновляется военный конфликт в Приднестровье, потому что там живут люди, которые румынами быть не хотят ни при каком раскладе», – заявил эксперт.

«Майя Санду говорит, что миротворцев российских надо из Приднестровья вывести. Они там находятся на основании договора, кстати, Украина в договоре участвует, являются гарантами невозобновления войны и вот уже с 92 года там находятся, то есть огромное количество лет тихо, спокойно, уже все забыли, что там война была, но повод для войны всегда существует. И тут говорят – давайте выведем оттуда миротворцев. Приднестровье этого не хочет. Майя Санду – хочет.

Россия не имеет возможности прямого сообщения со своими миротворцами, и почему не может повториться та ситуация, которая случилась с нашими солдатами-миротворцами в 2008 году в Южной Осетии? Украина специально запретила железнодорожное сообщение, авиасообщение затрудненно, мягко говоря. Вы понимаете, к чему толкает президент Майя Санду своё государство», – объяснил публицист.

«Вот стоит заявить: завтра Румыния и Молдавия – это одно государство, на следующий день у вас там война», – предостерёг Стариков.