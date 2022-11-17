Победа России на Украине будет пятым проигрышем Запада и концом гегемонии

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Новости Украины

Запад будет поддерживать военный конфликт на Украине до последнего, поскольку для него это экзистенциальный вопрос мировой гегемонии.

Об этом на международном форуме «Друзья Крыма – друзья России» заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основа украинского кризиса связана с тем, что Запад вступил в фазу повышенной уязвимости. Иногда кажется, что они руководят процессами, что они остаются по-прежнему центром финансовой, экономической и военной мощи. Это так и не так одновременно. Мы находимся явно на переломном этапе. И, на мой взгляд, этот переломный этап начался в самом начале XXI века, когда Соединённые Штаты, посчитав, что в условиях распада Советского Союза они окончательно возглавили мир, наступил так называемый конец истории – торжество либеральной демократической модели… США пошли на попытку тотальной гегемонии, ведь война в Ираке была частью более широкого плана. Это не было отдельным процессом, идея состояла в том, чтобы за 5 лет сменить правительство в семи государствах. Об этом после начала интервенции в Ираке говорили ведущие политики демократии, что в администрации Буша был план после Ирака сменить власть в Ливии, Сирии, Ливане и ещё в нескольких странах. И вишенкой на торте должна была быть смена власти в Иране», – подчеркнул Пушков.

Кампания демократизации, то есть американизации Ближнего Востока, затянулась у США на 10 лет, вместе с военной победой принесла, по всеобщему признанию, политическое поражение.

«После этого была попытка взять реванш в Ливии, опять же, технически американцы и НАТО там выиграли, но Ливию проиграли. И позже говорили, что Ливия – это катастрофа. Вопрос в том, кто создал катастрофу и для чего создали. Страна до сих пор не выбралась из кризиса, связанного с войной, превратилась в убежище для террористов и рынок для рабов. То есть Ливия с точки зрения идеалов, которые провозглашает Запад, это полный провал. Затем Сирия, в которой, по словам Барака Обамы, дни Асада были сочтены. Сейчас Сирия практически не является приоритетной целью для Соединённых Штатов, потому что ясно, что Сирия ими потеряна. И в финале Афганистан, где после 20 лет пребывания США – позорное бегство в декабре прошлого года, – отметил представитель Совфеда.

По его мнению, «после такого Украина для западных элит воспринимается как экзистенциальный вопрос».

«Если Запад проигрывает гегемонию, это пятый проигрыш, после чего Запад уже претендовать на гегемона абсолютно не сможет. Поэтому и говорят, что Украину будут поддерживать столько, сколько нужно».