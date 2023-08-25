Победа России на Украине будет ужасом для США – американский генерал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Россия победит на Украине, то это будет «ужасным сигналом» для мира, показывающим слабость Запада и неготовность отстаивать свои «ценности».

Об этом в интервью телеканалу «Первый западный» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению генерала, Запад сейчас не может показывать слабость и усталость от войны.

«Если Украина не добьется успеха, а мир будет стоять в стороне, и если России позволят продолжать нарушать независимость Украины, то это будет ужасный месседж другим относительно нашего стремления защищать наши ценности. Имею в виду суверенитет, права человека, международное право. Если мы не хотим сделать все для защиты этих ценностей, тогда Россия будет вознаграждена за свою агрессию, и это увидит Китай и другие авторитарные правительства. Успех Украины, в частности, достижение полной независимости относительно всех украинских территорий является важным шагом для международного правопорядка… Сейчас неудачное время для того, чтобы давать россиянам надежду, что мы становимся более слабыми или устаем от войны», – паниковал Ходжес.