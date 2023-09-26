Победа России наступит с возвращением Одессы, Харькова и Киева – Бородай

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У России есть средства для того, чтобы добиться победы на Украине. Победа эта должна заключаться в возвращении Новороссии и Киева.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что у нас есть средства для того, чтобы, если мы захотим все дело свести к относительно быстрой победе, мы смогли этого достичь. (Победа – это) уничтожение украинского режима как такового, соответственно, переход под нашу власть, под наше знамя значительной, очень большой части территории так называемой Украины. Понятно, с Харьковом, Днепропетровском, Херсоном, Николаевом, Одессой и Киевом. Это абсолютно достижимо. Более того, мы явно к этой цели идем, и техническую нашу победу остается только дождаться, когда мы превратим ее в физическую, ощутимую и явную», – заключил Бородай.