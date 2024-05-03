Победа России принесёт свет Христов на Украину – отец Сергий Халюта

Любовь Смирнова.  
03.05.2024 19:42
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Церковь


Киевский режим уничтожает сердцевину своего народа, которой является вера. И оголтелые молодчики врываются в храмы, построенные на лепту вдовиц.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим уничтожает сердцевину своего народа, которой является вера. И оголтелые молодчики врываются в...

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«Сердцевиной украинского народа является вера православная, вера кафолическая, апостольская, всепобеждающая. Вера, делающая человека человеком, челом божьим. И эта вера попирается. Создается искусственное новообразование, которое называется Православная церковь Украины. Захватывают православные храмы, осквернена Киево-Печерская лавра, осквернены монастыри и храмы.

Ведь именно украинский народ создавал эти храмы. На лепту вдовиц, на лепту наших женщин украинских они строились. И сегодня молодчики приходят, взламывают двери храма и передают так называемой Православной церкви Украины», – подчеркнул он.

По словам настоятеля, на Украине сегодня евхаристический голод, потому что большинство жителей Украины не может причаститься тела и крови христовой, не может соединиться с Христом, если не делает это тайно, в секретных местах, где священники совершают божественную литургию.

«Я не представляю, чтобы православный священник или православный человек пошёл захватывать храм какой-то иной конфессии, захватывать мечеть, синагогу, или костёл – это невозможно для православного человека. Но люди, которые называют себя православными, позволяют себе делать то, что противоречит вероучениям – совершают зло, совершают захват, избиение священников, осквернение храма и святых даров.

И чего они добились? Если посмотреть, храмы ПЦУ – пустые. В великие праздники храмы-то пустые, народ туда не идёт. Народ ищет своих священников, своих пастырей, которые остались на Украине», – отметил Халюта.

Он добавил, что в этом заключается вся трагедия украинского народа, и чем быстрее мы победим, «тем скорее свет Христов воссияет над многострадальной Украиной».

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